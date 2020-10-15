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古特雷斯：会员国须充分履行财政义务 联合国才能完成任务

2020年10月15日10:41  来源：央视新闻客户端
 

当地时间10月12日，联合国秘书长古特雷斯向联大行政和预算委员会提交了联合国2021年拟议方案预算。他表示，在目前情况下，世界各国必须团结一致，坚定不移地迎接这一全球性考验，并重申，只有会员国充分和及时履行其财政义务，联合国才能完成其任务。

联合国2021年拟议方案预算总额为30.4亿美元。古特雷斯指出，新的预算提案为特别政治任务编列了7.07亿美元的经费，包括为联合国大会新的和扩大的任务和指示提供资源，特别是为最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处、人权条约机构系统和扩大行政和预算咨询委员会提供资源。

他说，今年的预算草案将技术合作经常方案保持在较高水平，以最大限度地支持实现可持续发展目标。同时，预算数字反映了在三个重要领域促进任务交付的若干举措：为联合国提供新的全球传播战略、通过加强工作人员发展和培训来改善风险管理，以及加强信息技术企业网络。

古特雷斯还特别强调，联合国资金流动性危机没有减轻，这严重阻碍了联合国这一组织履行对所服务人民的义务的能力。在目前情况下，世界各国必须团结一致，坚定不移地迎接这一全球性考验。

联合国秘书长 古特雷斯：数十亿人正在向联合国寻求有关新冠肺炎大流行的信息，数千名工作人员正在家中工作以完成本职工作。在我们工作的关键时刻，值得重申的是只有会员国足额和及时履行其财政义务，联合国才能完成其任务。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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