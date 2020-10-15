新华国际时评：揭开“人权教师爷”的真面目

新华社北京10月13日电题：揭开“人权教师爷”的真面目

新华社记者

长期以来，美方以“人权教师爷”自居，对他国人权状况说三道四、指手画脚。讽刺的是，美国自身人权状况劣迹斑斑，美国政府一再妨碍全球人权事业发展。动辄把人权挂在嘴边的“人权教师爷”，恰是世界上最大的人权侵犯者。

面对新冠疫情，美国政府不负责任，漠视生命。新冠疫情暴发以来，美国感染病例超780万例，死亡超21万例，疫情严重程度为全球之最。一些美国政客不集中精力组织抗疫，却为一己私利，肆意将疫情政治化，处处“甩锅”卸责，妨害全球抗疫合作。美国知名政治学者弗朗西斯·福山指出：“政客将疫情视为攫取权力和党派利益的契机，代价则是众多美国人的生命。”

美国种族歧视问题根深蒂固，严重程度令世界震惊。今年来，弗洛伊德死亡和布莱克遭枪击等事件接连发生，弱势群体继续因种族歧视和警察暴力遭受痛苦，甚至丧命，上百万美国人民喊出“我无法呼吸”“黑人的命也是命”。据媒体报道，今年以来，美国发生了近500起白人至上主义者袭击反种族歧视示威者的事件。美国媒体评论说：“美国一直处在白人至上恐怖主义的危机之中。”人类早已进入21世纪，实现种族平等在美国却仍是一个梦想。

美国贫富分化严重，吃饭难、就医难现象仍广泛存在。美国作为发达国家，却有数百万人处于饥饿状态。美国官方数据显示，美国有近四千万贫困人口，每晚至少有50万美国人无家可归，美国有6500万人因医疗费用过高而放弃治疗。新冠疫情暴发以来，美国贫富分化状况进一步加剧，贫富差距已达到自上世纪二三十年代经济大萧条以来的最高点。

美国妇女依然遭受着系统性和制度化歧视与威胁。美国至今未批准《消除对妇女一切形式歧视公约》，七成美国女性曾遭受暴力。美国是高收入国家中女性处境最危险的国度，美国女性被枪击致死的概率比其他高收入国家高21倍。近四分之一的美国女大学生表示曾遭到过性侵或性骚扰。

美国滥用经济封锁和单边制裁，漠视他国人民生命，践踏人权。在联合国人权理事会第45次会议上，叙利亚、伊拉克、博茨瓦纳等多国代表批评美国单边强制措施损害人权。联合国人权专家发表共同声明指出：“以维护人权名义所实施的制裁，事实上正在使人丧命，正在剥夺包括健康权、食品权和生命权在内的基本人权。”

此外，美国不断对外发动战争，堪称“世界历史上最好战的国家”。2001年以来，美国与战争相关财政开支超过6.4万亿美元，在全球的多场战争中造成超过80万人丧生，数千万人流离失所。

面对赤字累累的人权纪录，美方应尽早放下人权幌子，收起“人权教师爷”的假面具，正视和改正自身问题，切实尊重和保障美国和世界各国人民基本人权。

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