罗马尼亚再度延长戒备状态以应对疫情

新华社布加勒斯特10月14日电（记者林惠芬）罗马尼亚政府14日决定，从15日起将新冠疫情防控戒备状态再延长一个月，以应对日益严重的疫情。

罗马尼亚官方14日公布的数据显示，过去24小时该国新增新冠确诊病例4016例，为疫情暴发以来单日新增最高纪录；全国累计确诊病例164477例，其中死亡病例5601例；现有住院患者9439人，其中重症患者686人。目前，全国多地医院床位，特别是重症病床紧缺。

罗总理奥尔班当天在政府会议上要求卫生部提高新冠病毒检测能力和疫情应对能力，同时呼吁家庭医生积极参与对病人的评估。

罗内务部国务秘书兼紧急情况署署长阿拉法特在政府会议后举行的新闻发布会上说，从15日开始，如果一个城市或地区每千人中确诊病例超过3例，即感染率超过千分之三的警戒线，则自动成为“红色”区域。居民在户外必须戴口罩，餐厅、咖啡馆、影剧院等全部停业。感染率在警戒线以下的区域，人们除在封闭场所必须戴口罩外，在人员拥挤的户外场所及学校周边50米范围也必须戴口罩，而餐厅、咖啡馆、影剧院等根据疫情程度逐级限制运行。此外，室内场所禁止举行婚礼及各种私人庆祝活动。

根据统计，目前罗马尼亚疫情最严重的是首都布加勒斯特，其次为阿尔巴县，感染率接近千分之三。在全国41个县中，有18个县感染率超过千分之一点五。

罗马尼亚5月中旬结束为期两个月的疫情防控全国紧急状态，进入低一等级的戒备状态。由于6月以来疫情反弹，罗马尼亚已多次延长戒备状态。

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