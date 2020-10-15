“中国减贫成就具有重大的世界意义”——“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会综述

10月13日，“中国扶贫第一村”福鼎市磻溪镇赤溪村村民用福鼎白茶和茶点招待参会代表。新华社记者 许雪毅 摄

新华社福州10月14日电（记者许雪毅、褚萌萌）在10月17日中国国家扶贫日和国际消除贫困日即将到来之际，由中共中央对外联络部和中共福建省委联合举办的“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会于12日至13日在福建举行。

这是凝聚各方共识、促进国际减贫合作的盛会。来自100多个国家的约400位政党代表和驻华使节、国际机构驻华代表、发展中国家媒体驻华代表、智库学者等通过线上或线下方式参会，围绕“中国脱贫攻坚与国际减贫事业”“摆脱贫困与人类可持续发展”“政党在摆脱贫困中的责任和作用”等议题开展交流。

各国与会代表高度评价中国的脱贫攻坚成就。马来西亚总理对华事务特使张庆信在视频发言中表示，中国将提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标，中国的经验和智慧将会吸引全世界的目光，同时中国也将成为其他国家脱贫攻坚的楷模。

南非非洲人国民大会（非国大）总书记马加舒尔在视频发言中表示，中国的农村贫困人口从2012年底的9899万人减少到2019年底的551万人，这一前所未有的成就令人鼓舞，也让非国大深受启发。当前新冠肺炎疫情蔓延，导致全球贫困人口数量激增，世界进步国家此时更需要携手同行、共同努力。

这是重视实践、敞开胸怀深度交流的盛会。线下参会的近30位驻华使节到访福建宁德，考察了被称为“中国扶贫第一村”的福鼎市磻溪镇赤溪村。这个上世纪80年代初还过着“家家竹木屋，顿顿揭锅难”艰苦生活的村庄，如今正努力打造全国乡村振兴的战略样板村。

在赤溪村展示厅中，村党总支书记杜家住向使节们介绍了赤溪村的“脱贫密码”：30多年来，赤溪历经就地农耕生产“输血”式帮扶、造福工程异地扶贫“换血”式扶贫、整村推进综合开发“造血”式发展，滴水穿石、久久为功，2019年村人均可支配收入超过2万元，村集体收入达130万元。

“赤溪村现在除了种白茶还种什么作物？”“近年来，赤溪村的人口是增加还是减少了？”“摆脱贫困后，赤溪村面临的最大问题是什么？”使节们对赤溪村的脱贫过程和发展前景兴趣浓厚。

“看到赤溪村村民们脸上的笑容，就觉得他们的幸福很真切。”古巴驻华大使佩雷拉说，几十年来中国的发展成就令人赞叹。

在宁德时代新能源科技有限公司，使节们仔细询问这一全球领先的锂离子电池研发制造公司的最新发展情况；在宁德市“摆脱贫困”主题展览和随后的“宁德故事”分享会上，使节们进一步了解了宁德30多年来发扬“滴水穿石”的闽东精神，坚持一张蓝图绘到底，精准扶贫、精准脱贫的生动实践。

加蓬驻华大使恩东接受采访表示，宁德脱贫过程令人震撼，也让加蓬增强了推进减贫事业的信心。中国共产党始终坚持以人民为中心，为宁德找到了正确的脱贫之路，这启迪我们政党要深入调研、因地制宜，持续为百姓创造更加美好富足的生活。

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