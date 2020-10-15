“保持战胜疫情的勇气和信念”（患难见真情 共同抗疫情）

日前，在第七十七届威尼斯电影节上，人们惊喜地发现了一位特殊嘉宾——23岁的意大利女护士阿莱西娅·博纳莉。她一直战斗在抗击新冠肺炎疫情一线。在意大利疫情最严重的时刻，她以自己的实际行动唤起了人们对疫情防控的进一步重视和对医务人员无私付出的理解与支持。

当时，意大利医院的重症监护室人满为患，博纳莉所在的伦巴第大区米兰市是疫情“震中”。博纳莉通过社交媒体平台发图文，晒出自己因长时间佩戴口罩和防护设备而留下的瘀痕。“我是一名时时刻刻与新冠肺炎患者接触的护士，目前米兰正面临着极度紧张、濒临崩溃的医疗境况，医护人员在与时间赛跑，不惜一切代价挽救更多生命。”博纳莉表示，“其实我非常害怕，害怕去上班……但我不会因为害怕就放弃。希望大家不要让医护人员冒着生命危险付出的努力化为泡影，要重视加强自我防护，迎接抗疫胜利。”

博纳莉的真诚呼吁迅速传遍了意大利，民众深受感动：“意大利处于紧急状态”“医务人员需要帮助”“感谢你们的无私奉献”……博纳莉说，一旦穿好防护装备，意味着超过6个小时不能去洗手间、不能喝水，但这些都不会阻止医护人员尽心尽责。她对自己的工作感到自豪，会尽最大努力呵护好每一名患者。网友们纷纷在社交媒体上留言，响应她加强自我防护的号召。

博纳莉的努力受到各界肯定，被威尼斯电影节授予了“年度人物奖”。比起在无数镜头和耀眼的聚光灯下，博纳莉更热爱她所在岗位，“疫情还没有结束，我们不能松懈。我要回医院继续战斗，希望大家继续保持战胜疫情的勇气和信念。”

（本报罗马10月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月15日 13 版）

(责编：杨光宇)