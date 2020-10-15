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“这是中国的一项伟大成就”（我看中国脱贫攻坚）

本报驻巴西记者  张远南

2020年10月15日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　“贫困始终是困扰人类的重大问题之一。2015年，联合国通过以17个可持续发展目标为核心的《2030年可持续发展议程》。2020年，中国将提前10年完成《2030年可持续发展议程》的减贫目标，这是中国的一项伟大成就。”任教于浙江外国语学院的巴西外教若泽·达席尔瓦日前在接受本报记者采访时表示，中国实施改革开放以来，8亿多人摆脱贫困。在一些国家贫困率居高不下的背景下，这更彰显了中国减贫成就的难能可贵。

　　2007年，达席尔瓦首次来中国。“初到中国的几年里，我到访一些偏远的农村，看到当地基础设施还比较落后。去年，我重返故地，发现当地交通网络已成规模，几乎家家接入了互联网，当地居民同外界联系越来越便捷。乡村旅游等经济活动也逐渐活跃起来。”工作之余，达席尔瓦和家人时常参加农家乐，去乡村采摘新鲜水果。

　　新农村建设以来，中国乡村面貌焕然一新，农民经济收入大幅增长。尤其是不少农村开始在网上推销农产品，消费者有机会网购到最新鲜的农产品，“这些都与中国实施的精准扶贫政策密不可分。”达席尔瓦说，多年来，中国政府坚持消除贫困，持续开展以农村扶贫开发为中心的减贫行动，带领贫困地区民众实现脱贫致富。基于精准扶贫理念，中国已经建立起一套有效而持久的解决方案。

　　“精准扶贫政策在推行过程中，中国地方各级政府对贫困现象深入调研、准确部署，做到扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准。贫困家庭可以借助政府提供的帮扶和机会，通过自己的勤奋努力奔向小康。”达席尔瓦表示：“中国精准扶贫的成功实践，为广大发展中国家提供了宝贵经验，增强了我们减贫信心，有助于实现共同发展。”

　　（本报里约热内卢电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月15日 03 版）
(责编：杨光宇)
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