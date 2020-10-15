老中减贫合作成绩显著（国际论坛）

中国引领构建人类命运共同体的生动实践，也是维护发展老中两国深厚友谊的具体体现

一直以来，减贫都是老挝政府努力的目标和方向。农村发展和扶贫是老挝政府战略性优先的工作。2015年，老挝全国共有贫困村1736个，占村庄总数的20.50%；贫困户共计76604户，占总户数的6.59%。

老中减贫合作重点集中在交通、水电等基础设施建设以及民生项目上，两国通过顶层设计、试点示范、区域合作机制等双边、多边平台，减贫合作取得了显著成绩。老挝人革党中央总书记本扬一直关注中国扶贫经验。2017年11月，在万象国家主席府为中共中央总书记、中国国家主席习近平举行欢迎晚宴时，本扬说，老挝农业自然禀赋较好，但受困于资金和技术。习近平总书记回答说，农业领域可以成为双方合作的重点领域，中国不仅可以帮助老挝发挥自然优势，还可以帮助更多人摆脱贫困。

中国援老挝减贫示范合作项目在万象市版索村和琅勃拉邦省象龙村开展，这两个示范项目村是中国帮助老挝民众摆脱贫困的成功案例。我多次考察示范项目村，看到项目实施给当地群众生产生活带来积极变化。以前的村庄贫穷落后，现在村内建设了道路、饮水工程、医务所、学校师生宿舍、篮球场等，组建了织布、大棚蔬菜、养鸡、养牛和旅游民宿等生产小组，村民务工不用出村，在家就可以工作，过上了忙碌而幸福的生活。

中国援老挝减贫示范合作项目由两国政府共同实施，给老挝带来了一种全新的减贫模式。该项目不但在示范村大力推进村级基础设施和公共服务设施建设，还做好民生项目的长远规划，保证村民有稳定持续的收入，帮助他们彻底摆脱贫困。

老挝要在2020年实现脱贫目标，老中减贫合作对老挝农村发展和扶贫工作很有借鉴意义。我们要将其作为示范工程向全国推广，使更多老挝民众受益。中国对老挝的帮助不仅体现在提供资金支持，还体现在提供经验、理念和技术培训上，展现了中国负责任大国形象。这是中国引领构建人类命运共同体的生动实践，也是维护发展老中两国深厚友谊的具体体现。相信两国减贫合作将不断深入发展，取得新的更大成果。

我曾赴中国广西、云南考察了解中国脱贫攻坚政策和实践经验。我看到当地的贫困村庄通过发展现代农业实现脱贫，乡村居住环境也得到改善。当地政府还从政策、资金和技术上予以支持，鼓励村民参与传统手工艺和旅游业等活动，拓宽其收入渠道。

中国减贫事业取得了举世瞩目的成就——贫困地区、贫困人口大幅减少，生产生活条件显著改善，经济社会快速发展。2020年如期全面完成脱贫攻坚任务，意味着中国将提前10年实现联合国《2030年可持续发展议程》的减贫目标。

中国实现8亿多人摆脱贫困，创造了世界减贫史上的奇迹。中国减贫实践为世界提供了中国智慧和中国方案。老挝愿在政策、资金、营销、产业对接等方面同中方加强交流，进一步密切两国减贫合作，共创更加美好明天。

（作者为老挝农林部副部长）

《 人民日报 》（ 2020年10月15日 03 版）

(责编：杨光宇)