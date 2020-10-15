交流互鉴，共商推进全球减贫事业

10月13日，线下参与由中共中央对外联络部和中共福建省委联合举办的“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会的近30位外国驻华使节，实地走访福建宁德，交流经验、总结规律，共商推进全球减贫事业。

“扶贫政策必须精准有效”

从福州出发，体验了高铁的“中国速度”，换乘汽车驶过平整的公路，嘉宾们来到“中国扶贫第一村”——宁德福鼎市赤溪村。映入眼帘的是峰峦叠嶂、如画景色，通过修建公路、发展旅游业，赤溪村过去的穷山恶水真正变成脱贫致富的金山银水。

2016年，习近平总书记同福建宁德赤溪村视频连线时指出：“滴水穿石、久久为功、弱鸟先飞，你们的实践印证了现在的扶贫方针，就是要精准扶贫。扶贫根本要靠自力更生，要靠强劲的内生动力。”

“亲眼看到赤溪村的样貌，了解到这里发生的巨大变化，我深感钦佩。实践证明精准扶贫理念是正确的。我观察到，这里的环境干净整洁，人们脸上洋溢着笑容——他们过着幸福的生活。”摩尔多瓦驻华大使贝拉基什说。

“品尝了福鼎白茶的甘甜，就像分享到当地人摆脱贫困的喜悦一样。”苏丹驻华大使加法尔·卡拉尔说，苏丹一些乡村正借鉴中国经验，依据地区禀赋精准施策，努力摆脱贫困。“特别感谢来自中国朋友的帮助。在减贫发展的道路上，非中始终携手前行。”

“扶贫政策必须精准有效，这是宁德之行给我的深刻印象。”布基纳法索驻华大使阿达马·孔波雷说。

在赤溪村扶贫展示厅，使节们详细了解当地如何实施扶贫政策、如何推动扶贫产业发展等情况——“发展乡村特色旅游收入多少？”“扶贫贷款的发放有什么条件？”他们不时驻足思索，不时提出问题与讲解人员讨论。赤溪村相关负责人介绍，吸引人才是未来一段时间发展的关键。萨摩亚驻华大使托欧玛塔表示赞同：“实现乡村振兴，还是要依靠人才。”

“我们也要早日抱上‘金娃娃’”

“多上几个大项目，多抱几个‘金娃娃’，加快跨越式发展。”2010年，习近平同志到宁德考察，看到曾经发展条件先天不足、长期在区域经济“洼地”中徘徊的宁德发展条件逐步成熟，给予了殷殷嘱托。

宁德时代新能源科技股份有限公司已成为全球领先的锂离子电池研发制造公司——这里平均每1.7秒下线一个锂离子电池电芯，每20秒装配成一个电池模组，为全球43.7万辆电动汽车提供“动力心脏”。嘉宾们饶有兴致地参观，询问公司发展情况。

“过去40年，中国改革开放取得伟大成就，尤其在科技领域取得巨大发展。泰国期待同中国加强在高新技术领域的合作。”泰国驻华大使阿塔育说，泰中两国是近邻，两国近年来减贫合作成果丰硕。泰国希望通过引进先进中国技术，带动本国实现产业升级，提高人民福祉。

尼日尔驻华大使伊努萨·穆斯塔法说：“尼日尔正在努力实现粮食自给自足的目标。通过与中方合作，当地种植业分别针对雨季、旱季实施有针对性的策略，提高了产量。习近平总书记提出的精准扶贫理念给了我很大启发：不能满足于种植业本身，还要增加农产品附加值、发展农产品加工业、实现初级农产品出口。我们也要早日抱上‘金娃娃’。”

贝拉基什表示，中国将扶贫理念、脱贫经验与各国分享，这对推进全球减贫事业具有重要意义。

“有‘滴水穿石’的精神、锲而不舍的努力，就一定能实现脱贫”

在宁德市摆脱贫困主题展览的序厅，“滴水穿石”的动画和水滴滴落的音效时刻提醒着来访者。“越过温饱线”“蓝图绘到底”“打赢攻坚战”三大展览板块一组组珍贵的照片、一份份详实的数据，集中展示了宁德贯彻落实习近平总书记扶贫工作重要论述，坚持一张蓝图绘到底，精准扶贫、精准脱贫的生动实践。嘉宾们认真聆听讲解，不停用手机记录、拍照。

“有‘滴水穿石’的精神、锲而不舍的努力，就一定能实现脱贫。”莫桑比克驻华大使古斯塔瓦说，当今世界依然面临诸多不确定性和挑战，新冠肺炎疫情加剧了不少发展中国家的贫困状况，“在这样的时期，更要坚定信念、久久为功”。

“摆脱贫困绝非一朝一夕就能实现，必须通过各方共同艰苦奋斗。”保加利亚驻华大使波罗扎诺夫说，中国的成功实践，彰显中国共产党与中国人民的血肉联系。

“中国坚决打赢脱贫攻坚战，为世界提供重要经验，为各国尤其是发展中国家致力于消除贫困增添信心，为全球减贫事业作出重要贡献。”纳米比亚驻华大使、纳米比亚人组党中央委员会委员凯亚莫说：“中国特色社会主义事业和中国脱贫攻坚事业取得成功的重要原因，就是中国共产党始终坚持贯彻以人民为中心的发展理念。”

傍晚，结束了紧张的考察行程，嘉宾们分享畅谈各自收获。“我们听到了宁德的故事，感受到一个国家、一个地区如何走出贫困”“我还想再来宁德，深入学习中国经验”……嘉宾们表示，这次交流机会宝贵，各国减贫经验值得互相借鉴。

“我要把所见所闻告诉国内同事。学习借鉴中国的精准脱贫理念，今天是一个开始，接下来我们要着手实干。”斐济驻华大使坦吉萨金鲍表示。

《 人民日报 》（ 2020年10月15日 03 版）

(责编：杨光宇)