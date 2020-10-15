老挝总理通伦会见王毅

新华社万象10月14日电 当地时间10月14日，老挝总理通伦在万象会见国务委员兼外长王毅。

王毅向通伦转达李克强总理的亲切问候。王毅表示，面对新冠肺炎疫情挑战，中老两党两国团结一致，共同抗疫、共克时艰，双方政治互信进一步增强，各领域合作保持良好势头。老方在中方抗疫关键时刻给予中方有力支持，体现了好朋友、好邻居、好伙伴的本色，凸显了中老命运共同体精神和两国全面战略合作伙伴关系的高水平。中方对此深表赞赏和感谢。

王毅说，中方愿同老方加强抗疫合作，继续向老方提供抗疫物资，将在疫苗研发成功后根据老方需要优先提供，帮助老方早日彻底战胜疫情。中老率先控制疫情不但有助于两国尽快实现经济复苏，也为双方扩大对外经贸合作创造空间。面对疫情影响，中老双方要善于危中寻机、化危为机，加快共建“一带一路”合作，以中老经济走廊、中老铁路等重点项目为牵引，深化后疫情时期各领域务实合作，实现共同发展。

通伦请王毅转达对李克强总理的诚挚问候和良好祝愿。通伦表示，老方衷心感谢中方为老经济社会发展和防控疫情提供的巨大帮助。中方在疫情发生之初迅速采取果断措施，不仅成功控制住疫情，也为其他国家提供了可资借鉴的宝贵经验。老方对中方疫情防控和经济发展充满信心，相信中方将成为全球抗疫的标杆和后疫情时期带动全球经济发展最重要的动力。习近平主席在联合国成立75周年系列高级别会议上的重要讲话顺应时代发展潮流，符合世界人民期待，彰显大国领导人风范，日益在全球事务中发挥引领作用，老方对此高度评价。老中两国是朋友和同志，双方友谊牢不可破。老方愿同中方落实好两国领导人共识，本着老中命运共同体精神，携手共建“一带一路”，加强基础设施、财金等领域合作，实现老中共同发展繁荣的目标。

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