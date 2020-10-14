老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬会见王毅

新华社万象10月14日电 当地时间10月14日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬在万象会见对老进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅向本扬转达习近平总书记、国家主席的亲切问候。王毅表示，疫情不仅没有影响中老两党两国关系，反而使中老传统友谊经历淬炼、愈益坚韧。中老相互声援、相互帮助、团结一心、共克时艰，相继有效控制住疫情，用实际行动展示了我们两党两国的执政能力和以人为本的执政理念，也彰显了双方同舟共济的命运共同体精神。中方愿同老方继承友好传统，加强相互信任，巩固团结互助，扎扎实实推进两国元首确定的构建中老命运共同体目标，推动两党两国关系不断深入发展，造福两国人民。

王毅说，面对后疫情时期的挑战，两国要统筹好疫情防控和经济发展，继续加强联防联控。中方愿从中老命运共同体的高度出发，在疫苗研发成功并投入使用后优先向老提供，以中老经济走廊为牵引，加快共建“一带一路”合作，扩大相互贸易和投资，助力老方发展经济、改善民生。中方感谢老方在涉及中方核心利益和重大关切问题上始终坚定同中方站在一起，愿继续同老方加强团结合作，应对一切困难挑战，坚定不移推进两国的共同理想和事业。

本扬请王毅转达对习近平总书记、国家主席的诚挚问候和良好祝愿。本扬表示，老中关系克服疫情影响保持积极发展势头。老挝党、政府和人民感谢兄弟的中国党、政府和人民与老方同舟共济、共渡难关，为老抗击疫情提供有力支持和巨大帮助，同时扎实推进老中友好合作项目，这充分体现了老中两国和两国人民共同的理想信念和奋斗目标。老方愿同中方共同努力，推动既有领域合作不断取得新进展，积极拓展新的合作领域，进一步丰富老中全面战略合作伙伴关系的内涵。老方将坚定支持中方维护自身正当权益，同中方站在一起，并为构建老中命运共同体而不懈努力。

同日，王毅还会见老挝总理通伦并同沙伦赛外长举行会谈。

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