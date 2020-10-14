原标题：新华国际时评：美政客抹黑中国岂能“洗白”自身

新华社北京10月14日电 题：美政客抹黑中国岂能“洗白”自身

新华社记者高文成

新冠疫情在美国蔓延势头持续加剧，美方不在应对本国疫情上着力，却忙于在“甩锅”推责的路上加紧操弄。不久前，美国国会众议院外交委员会共和党人迈克尔·麦考尔公布所谓调查报告，抹黑中国应对疫情的努力，通篇报告充满谎言与偏见。

然而，中国抗疫取得的显著成效为世人共知，中国应对疫情公开、透明和负责任的态度经得起事实和时间的检验。麦考尔之流的所作所为欲盖弥彰，不仅打击不了中国，反而让人看清美国政府抗疫不力的真相，认清了一些美国政客抗疫无能、“甩锅”卖力的丑恶面目。

美国是当前全球疫情最严重的国家。美国人口只占全球4%，新冠确诊病例却占到全球总数的五分之一以上。密密麻麻的每日死亡病例数字、白宫顶上喷涌血红色病毒的烟囱——《时代》周刊用这种震撼人心的封面，表达着美国社会对成千上万生命逝去的哀伤和对当局抗疫不力的极度不满。

抗疫真相让美国蒙羞，是因为一些美国政客沉迷于政治操弄，将政治凌驾于科学和生命之上，其漠视生命的行径令人愤怒。美国《新英格兰医学杂志》称，在美国很多地方人们不戴口罩，这在很大程度上是因为美国政客误导民众，鼓吹口罩不是控制感染的有效措施。英国权威医学杂志《柳叶刀》刊文指出，由于美国政府将美国疾病控制和预防中心边缘化、削弱其影响力，这一机构在抗疫中发挥的作用已被最小化。政治操弄导致美国疫情应对进退失据，美国媒体指出：“为什么美国对这场疫情的处理如此糟糕？几乎每一步都走错了。”

抗疫真相让美国蒙羞，是因为一些美国政客在抗疫中缺乏应有担当，一味对他方“甩锅”推责以掩盖自身失职。逝去的生命越来越多，至今没能唤醒美国政客的良知。巴西里约热内卢州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗指出，一些美国政客对中国发出挑衅言论，企图将自身应对疫情犯下的错误转嫁到中国身上。政客们的“甩锅”做法误导了美国民众对美国内疫情的判断，让美国的抗疫努力“失焦”。

抗疫真相让美国蒙羞，是因为美国政府大搞“美国优先”，对国际合作十分消极。在全球抗疫关键时刻退出世卫组织，跟其他国家抢夺口罩等医疗物资，企图独占新冠疫苗资源……美国这些行动无助于全球合作抗疫，也损害了美国自身的抗疫努力。《纽约时报》刊文指出，实际上，美国政府在疫情应对上的“重大缺陷”，正是由于没有及时听从世卫组织提出的广泛检测、居家隔离、保持社交距离等已在中国验证有效的建议。

真相是最好的证人，事实是最好的法官。美国政客们自私自利、诿过卸责的丑恶行径，只会引发世界反感。美国皮尤研究中心最近一份全球调查显示，过去一年里，美国在许多关键盟友和合作伙伴中的声誉进一步下滑。在一些国家，公众对美国持好感的比例创近20年来新低。人心如是，麦考尔之流难道还不反思吗？

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