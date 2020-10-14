原标题：王毅同老挝外长沙伦赛举行会谈

新华社万象10月14日电 当地时间10月14日，国务委员兼外长王毅在万象同老挝外长沙伦赛举行会谈。

王毅表示，中老是山水相连、唇齿相依的友好近邻，也是共同推进社会主义事业的同志加兄弟。中老两国相继成功控制疫情，体现了两国集中力量办大事的制度优势和我们两党以人为本、生命至上的先进理念。这次中国外长到访老挝，既是两国传统友好往来的继续，也是双方共同应对后疫情时期挑战的开始。中方愿同老方总结共同抗疫经验，规划后疫情时期合作，加强战略沟通，深化团结协作，加快构建中老命运共同体，为两国各自发展注入强劲动力。

王毅说，中方感谢老挝党、政府和各界为中国抗击疫情提供的无私支持，我们也愿继续向老方提供抗疫物资援助，并根据老方需要优先提供疫苗，帮助老方提升公共卫生能力。中方愿同老方携手共建“一带一路”，有序推进经济合作，将给予老方97%税目零关税待遇，进口更多老挝优势农产品，实施好援老民生工程项目，助力老方加快经济复苏。双方要加强地区事务的协调，确保年内签署区域全面经济伙伴关系协定，有序推进蓝色经济和数字经济合作，不断提升区域经济一体化水平，为年底东亚合作领导人系列会议积累更多成果。中方愿同老方落实好澜湄合作领导人会议共识，推动澜湄合作与“陆海新通道”对接，促进六国发展繁荣。

沙伦赛表示，老中不仅是友好邻邦，更是同志加战友。疫情发生以来，两国以各种形式保持密切沟通，各领域合作维持强劲发展势头，体现了双方进一步深化两国关系、增强相互信任的共同意愿，发出了双方推进构建老中命运共同体的明确信号。老方高度评价并坚定支持习近平主席在联合国成立75周年系列高级别会议上发表的重要讲话和提出的合作倡议，祝贺中方取得抗击疫情的重大战略性成果。中方抗疫措施值得各国学习借鉴。老方衷心感谢中方长期以来提供的各种帮助，特别是为老抗击疫情提供的大力支持，希同中方保持高层交往，进一步深化抗疫、经贸、财金等领域合作，把老中关系推向更高水平。老方愿同中方共同推动中国－东盟关系提质升级，促进澜湄合作健康发展。老方支持中方提出的《全球数据安全倡议》。

双方宣布启动中老人员往来“快捷通道”，同意建立两国物资运输“绿色通道”。

会谈后，双方共同出席有关合作文件签字仪式并见证中国驻老使馆新馆舍地契交接。

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