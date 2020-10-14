葡萄牙智库负责人积极评价葡中关系及合作前景

新华社里斯本10月13日电（记者温新年 赵丹亮）近日，葡萄牙智库“中国观察”主席洛里多在其官方网站发表声明，积极评价葡中两国关系，看好双方经贸合作前景。

洛里多指出，葡中两国友好关系源远流长。近年来，两国元首通过互访就深化葡中关系达成共识，两国关系得到进一步巩固和加强。葡方始终铭记，欧债危机期间，中国是在葡最亟需外来投资时为数不多来葡投资的国家之一。

洛里多对葡中合作前景持积极乐观态度。他说，在通信技术领域，葡多家通信运营商已同中方开展合作，并计划继续投资使用中方的5G技术，因为中国在该领域技术最为先进，价格最具竞争优势。中国在可再生能源、应对气候变化等领域同样具有优势。

洛里多指出，目前，葡亟须通过锡尼什港口新码头建设更好地实现同欧洲乃至世界其他国家和地区的互联互通。葡方希望最有资质的企业中标这一项目，并借此将伊比利亚半岛同欧洲、拉美、非洲、亚洲，特别是同“一带一路”倡议覆盖的地区更好地连接起来。在当前背景下，葡方更应“向东看”，在同东方国家的经济合作中寻求支持。

洛里多还说，中国在教育、科技、减贫等方面取得了举世瞩目的成绩，在推动全球化进程、支持多边主义、通过对话解决国际冲突等方面作出了重要贡献。中国在对外交往中始终遵守联合国宪章和国际关系准则，从未要求别国遵循中国的政治制度或意识形态。在新冠疫情持续肆虐全球的当下，中国经济已经开始复苏并成为世界经济发展的主要动力之一，将为世界经济复苏作出重要贡献。

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