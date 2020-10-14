世贸组织裁定欧盟可对美加征关税

新华社日内瓦10月13日电（记者凌馨）世界贸易组织13日发布欧盟诉美国大型民用飞机补贴案贸易报复水平仲裁报告。仲裁结果显示，由于美国政府逾期未执行世贸组织裁决，继续对波音公司实施违规补贴，欧盟有权每年对不超过39.9亿美元的美国进口商品和服务实施加征关税等贸易报复措施。

仲裁报告显示，在2012年9月至2015年9月期间，美国华盛顿州政府以减税手段违规补贴波音公司，造成空客公司的飞机销售和进出口损失。因此，欧盟有权每年对不超过39.9亿美元的美国进口商品和服务实施报复措施，以抵消美国违规措施对欧盟造成的损失。

对此结果，欧盟委员会负责贸易事务的执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯在社交媒体表示，欧盟将立即与美方联系，以“积极和建设性的”态度确定下一步行动。“我们强烈希望能够通过谈判解决问题，否则将被迫保护自身利益，以适当方式予以回应。”

美国贸易代表莱特希泽当天在一份新闻公报中表示，华盛顿州的减税政策今年早些时候已经撤销，因此欧盟没有对美国产品实施报复的“有效基础”。欧洲国家政府对空客实施大规模补贴，给美国飞机制造业工人和企业造成损害，美方将加强与欧盟的谈判。

美欧航空补贴争端由来已久。2004年，美国向世贸组织提出诉讼，指控欧盟以各种形式向空客提供非法补贴。欧盟随后也向世贸组织起诉美国政府向波音提供非法补贴。对此，世贸组织先后裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。2019年10月，世贸组织曾因欧盟违规补贴空客公司，授权美国每年对约75亿美元的欧盟输美商品和服务采取加征关税等报复措施。

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