外交部：蓬佩奥已成为虚假信息传播者、谎言制造者和仇恨煽动者

新华社北京10月13日电（记者王宾）针对美国国务卿蓬佩奥近日在接受媒体采访时大谈“中国威胁”并就疫情、数据安全和环境等问题指责中方，外交部发言人赵立坚13日表示，蓬佩奥已经成为虚假信息传播者、谎言制造者和仇恨煽动者，其所作所为只会损害美国的国家形象和利益。

赵立坚在例行记者会上说，蓬佩奥出于意识形态偏见和一己政治私利，一再污蔑抹黑中国，渲染所谓“中国威胁”，炮制并散布针对中国的政治谎言和政治病毒。

赵立坚表示，中国坚持和平共处五项原则，从不干涉别国内政。“我们坚持多边主义，致力于维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序。我们坚持法治规则，加入了几乎所有普遍性政府间国际组织和国际公约。我们反对恃强凌弱，主张以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和。中国始终是国际公平正义的坚定守护者。”

赵立坚指出，面对新冠肺炎疫情，中国向150多个国家和地区提供防疫援助，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，积极支持世卫组织发挥抗疫重要作用。美国则退出世卫组织，在联大投票反对新冠肺炎疫情综合性决议，站在169个国家的对立面，公然置国际抗疫合作于不顾。

他表示，为应对数据安全风险挑战，中国提出《全球数据安全倡议》，积极为全球数字治理贡献智慧。中国政府从未要求中方企业通过安装“后门”等形式向政府提供境外数据。“美国呢？‘棱镜门’‘方程式组织’‘梯队系统’等旧账未了，近期又有报道称美国主导的‘五眼联盟’要求有关科技公司开设加密‘后门’，这充分暴露出美方的双重标准。”

赵立坚还表示，面对全球气候变化，中方宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和。美国不批准《京都议定书》，退出《巴黎协定》，将大量垃圾出口到发展中国家。“美国在全球环境基金的巨额欠款以及欠气候变化公约的应缴会费什么时候能归还？美国都欠国际社会一个交代。”

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