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外交部：“五眼联盟”要求科技企业设置“后门”充分暴露其虚伪性

2020年10月14日08:08  来源：新华网
 

新华社北京10月13日电（记者王宾）针对有报道称“五眼联盟”公开要求科技企业安装“后门”，外交部发言人赵立坚13日表示，“五眼联盟”有关做法是典型的双重标准，充分暴露了这些国家的虚伪性。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，“五眼联盟”联合日本和印度，要求Signal、Telegram等科技公司在加密应用程序中安装“后门”，为执法机构提供访问权限，监控网络犯罪。中方对此有何评论？

赵立坚说，长期以来，“五眼联盟”的成员国在没有任何证据的情况下，无端指责中国企业在产品中设置“后门”，威胁供应链安全和个人隐私。“与此同时，‘五眼联盟’却毫无顾忌地公开要求企业在加密应用程序中设置‘后门’，这不是典型的双重标准吗？这充分暴露了这些国家的虚伪性，也再次证明，其有关行为完全是出于政治动机，其真实目的就是打压别国企业。”

赵立坚指出，特别需要关注的是，“五眼联盟”是全世界最大的情报组织。“一个情报组织现在以打击网络犯罪为由，公开要求电信企业在产品中安装‘后门’，其真实目的到底是打击犯罪还是搜集情报，这是一个需要他们回答的问题。”他说，考虑到“五眼联盟”中美国曾在全球范围实施大规模、无差别的网络监控，国际社会有理由对“五眼联盟”的真实意图保持警惕。

赵立坚表示，中方近日提出《全球数据安全倡议》，呼吁信息企业不得在产品和服务中设置“后门”，如各国因打击网络犯罪等执法需要跨境调取数据，应通过司法协助或其他相关多双边协议解决。“中方呼吁各方支持《全球数据安全倡议》，共同推动制定数据安全全球规则，维护网络安全。”

(责编：艾雯、杨牧)
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