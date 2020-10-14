巴西多地推进远程办公

近日，巴西最大城市圣保罗市政府宣布，市政府直属机构、自治机构、基金会及公共机构将建立永久性远程办公机制。该机制初期覆盖2.5万名工作人员，预计7年内可通过减少办公经费和租金等支出，节省公共财政10亿雷亚尔（1雷亚尔约合1.2元人民币）。

圣保罗市政府指出，远程办公趋势不可逆转。在新冠肺炎疫情防控背景下，该市自今年3月以来实行远程办公，取得了令人满意的成效，既有效保护了高风险员工群体，又提高了工作效率，改善了服务质量。同时汽车使用量减少，水、电、纸张等资源损耗降低，办公支出明显减少，也有利于环境保护。

为了让远程办公不影响机构运转和公共服务质量，圣保罗市政府还建立起一系列评估准则。根据规定，市属公务员和公共机构雇员可以在每周5个工作日中选择1至3天实地办公，其余时间在家工作。具体天数将根据实际情况调整，以促进团队在必要信息方面的交换和整合。

越来越多巴西企业也开始考虑远程办公常态化，以节省开支和员工通勤时间。位于圣保罗的帕洛塔·马丁斯律师事务所就是其中之一。近5个月来，该公司在每次周会上都会征求员工对继续远程办公的意见。“当了解到客户依旧得到了很好的服务，律师感到满意，律所也能降低成本时，我们决定永久改变工作模式。”合伙人马科斯表示，公司开始寻找面积更小的办公场所仅用作会议室，以节省约一半的租金和清洁费用等支出。

巴西地理统计局近日发布的全国抽样调查结果显示，目前巴西约有830万人远程办公，自7月以来这一数字保持相对稳定。分析认为，该国部分劳动者已彻底转为远程工作。“我们认为当下正在发生的改变可能固定下来，一些公司意识到可以通过合理的远程办公来完成业务。”巴西应用经济研究所副主任马尔科表示。

在巴西智库瓦加斯基金会研究员安德烈看来，远程办公趋势在疫情前就已出现，疫情防控使之大幅提速。一家大型跨国水泥生产商今年年初就鼓励其在里约热内卢的行政人员一周在家办公至少一天。之后随着效率的提高，该公司决定关闭里约热内卢办公室，让150名员工远程办公。该公司人力资源主管认为，这对员工来说是一个很好的机会，“可以在个人生活和职业发展之间取得更好的平衡”。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2020年10月14日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)