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“期待智中深入拓展能源合作”

——访智利能源部长胡安·卡洛斯·霍韦特

本报驻巴西记者  李晓骁

2020年10月14日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　“更多中国企业进入拉美能源市场，为推动智利能源业发展及经济进步作出了积极贡献。”智利能源部长胡安·卡洛斯·霍韦特日前接受本报记者专访时表示：“智利在太阳能、风能、生物能等可再生能源领域具有巨大发展潜力，期待智中深入拓展能源合作，为智利能源业发展注入更多活力。”

　　霍韦特表示，智利化石能源短缺，但拥有丰富的太阳能、风能等可再生能源，可再生能源装机总量位居南美洲国家前列。为应对全球气候变暖、能源结构调整、推动经济复苏，智利政府正努力推进绿色能源的开发和应用。近年来，中国清洁能源产业快速发展，智中两国在相关领域的对接与合作更加密切。目前，中国南方电网、国家电投、中国国家电网等多家企业已在智利成功落地。霍韦特认为：“中国高度重视生态文明建设，为推动节能减排、应对全球气候变暖等付出巨大努力，也为智利能源转型带来重要启示和合作机遇。”

　　“智中两国经贸合作一直保持良好互动，共建‘一带一路’为我们深化合作、互利共赢带来新机遇。”霍韦特表示，中国企业技术实力强，尊重投资目的地市场规则，重视对目的地市场的长远规划。希望两国企业能更深入地展开新能源合作，实现优势互补，为共同促进绿色、低碳、可持续发展贡献力量。

　　（本报里约热内卢10月13日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月14日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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