王毅同新加坡外长维文举行会谈

新华社新加坡10月13日电 当地时间10月13日，在东南亚访问的国务委员兼外长王毅过境访问新加坡并同新外长维文举行会谈。

维文表示，今年是新中建交30周年。两国相互支持、守望相助，成功经受住疫情考验，显示出新中关系的成熟和坚韧。中国疫情防控成果位居世界前列，新方对此表示祝贺。新方对中国有充分的信心，希望加强疫情防控常态化形势下两国交流合作，保持高层交往，尽快恢复正常人员往来，推动新中关系不断深入发展。

王毅表示，新加坡是中国的好朋友、好伙伴。双方相互理解、相互支持、相互帮助、相互信任，两国关系经受住疫情考验，两国人民友谊在共同抗疫中得到进一步升华。面对疫情带来的新挑战、新课题，双方要加强战略沟通和密切合作，在乱局中站稳脚跟，在变局中开创新局。中方愿同新方在疫苗研发方面加强双边和三方合作，共同推动建设区域人员往来“快捷通道”和物资流通“绿色通道”网络。中方愿同新方携手努力，加强双边高层往来和各领域交流合作，为促进世界经济复苏、维护国际和平稳定作出积极贡献。

双方还就共同关心的国际地区问题深入交换了意见，一致认为在当前形势下，应共同维护多边主义，推动国际社会团结抗疫，深化中国-东盟合作，促进地区和平稳定。

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