王毅同马来西亚外长希沙姆丁举行会谈

新华社吉隆坡10月13日电 当地时间10月13日，对马来西亚进行正式访问的国务委员兼外长王毅在吉隆坡同马外长希沙姆丁举行会谈。

王毅表示，中马两国有着深厚的传统友谊，两国关系克服疫情影响保持强劲发展势头。中国是马来西亚可以信赖的伙伴，一贯支持马维护国家主权和自身正当权益、支持马走符合自身国情的发展道路、支持马在地区和国际舞台上发挥更重要的作用。中马两国人民的友谊牢不可破，两国关系的政治基础牢不可破。中方对两国关系发展前景充满信心。

王毅说，中方愿与马方保持高级别交往沟通，继续深化抗疫合作，将积极考虑马方疫苗需求，同马方携手支持世卫组织，反对把疫情政治化、把病毒标签化，共同推动构建人类卫生健康共同体。双方要积极推进后疫情时期合作，以高质量共建“一带一路”为引领，抓紧编制中马产能合作重点项目清单和《经贸合作五年规划》，完善机制平台建设，做大合作增量，实现互利共赢。中方将鼓励本国企业按市场需求进口马优质棕榈油，扩大对马投资，积极参与马重大项目建设。

王毅指出，中方愿同包括马来西亚在内的东盟各国加强抗疫合作，推动建立区域“快捷通道”和“绿色通道”网络，确保年内签署区域全面经济伙伴关系协定，探讨构建中国－东盟蓝色经济伙伴关系，为后疫情时期东亚合作作出规划。中方支持马方办好今年亚太经合组织领导人非正式会议，制定2020年后愿景，推动建设亚太命运共同体。中方愿同马方共同维护多边主义、维护联合国权威、维护现今国际体系，抵制单边和霸凌行径，为地区和国际社会注入更多稳定性和正能量。

希沙姆丁表示，王毅国务委员兼外长是疫情发生后马来西亚正式接待的首位外长，充分体现了马中关系的紧密程度。马中关系有着坚实基础，在双方共同抗击疫情中展现出强劲韧性。马方由衷感谢中方为马抗击疫情提供的大力支持和帮助，希与中方继续加强抗疫合作，尤其是共同应对后疫情时期的挑战。马方赞赏中方对马方主办亚太经合组织领导人非正式会议的支持，愿同中方在相互尊重、互利互惠共享的基础上深化“一带一路”合作。

双方宣布成立由两国外长牵头的中马合作高级别委员会，规划推进后疫情时期中马全方位合作。同意探讨建立人员往来“快捷通道”、物资流通“绿色通道”和粮食运输“生命通道”，推动经济社会加快恢复发展。

双方还就共同关心的国际地区问题深入交换了意见。会谈后，双方共同会见记者。

(责编：胡永秋、杨光宇)