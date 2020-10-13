马来西亚总理穆希丁会见王毅

新华社吉隆坡10月13日电 当地时间10月13日，马来西亚总理穆希丁在吉隆坡会见对马进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达中国领导人对穆希丁的亲切问候，感谢穆希丁在居家隔离期间以视频方式举行会见。王毅表示，面对新冠肺炎疫情，中马相互驰援、共克时艰，充分展现了两国兄弟般友好情谊。中马都坚持人民至上、生命至上，这是两国率先走出疫情阴霾的制胜法宝。面对疫情长期化、防控常态化的新形势，中方愿同马方加强各领域合作，推动中马全面战略伙伴关系在后疫情时期取得更大发展。不管形势如何变化，中国都是马可以长期信赖的朋友和伙伴。

王毅说，中方愿同马方一道，继续深化抗疫合作，将根据马方需求向马提供研发成功的疫苗。双方要尽快建立两国政府间高级别委员会，共同探讨和规划后疫情时期双边合作事宜。中方将鼓励本国企业继续来马投资，深化共建“一带一路”合作，积极参与马新高铁等重点项目建设，拓展数字经济、5G、卫星导航等新兴领域合作。

王毅指出，马来西亚是东盟创始成员国，也是东亚合作的倡导者和发起者，中方重视马方在区域合作中的重要地位和作用，愿同马方一道引导东亚合作领导人系列会议聚焦东亚、聚焦合作，维护东盟中心地位，维护地区稳定发展，推动中国－东盟关系提质升级。中方支持马方举办亚太经合组织领导人非正式会议，愿同马方一道推动会议取得积极成果，维护多边主义和自由贸易，促进世界经济复苏。

穆希丁请王毅转达对中国领导人的诚挚问候。穆希丁表示，马来西亚视中国为重要合作伙伴，近年来马中关系取得长足发展，双方经济、社会、文化、防务等方面合作不断深入。中国成功抗击疫情使马方深受鼓舞，感谢中方对马方抗疫给予的大力帮助。马方希与中方加强疫苗合作，支持建立两国合作高级别委员会，为后疫情时期深化双边合作提供指导。欢迎更多中国企业来马投资。马方愿同中方推进“一带一路”框架下合作，进一步加强两国农业、水产、电子、数字经济等领域合作。马方将为提升东盟－中国合作水平继续发挥积极作用，致力于在亚太经合组织框架下深化双方合作。

同日，王毅还同马外长希沙姆丁举行会谈并共同会见记者。

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