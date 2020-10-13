原标题：国际报告：气候灾害早期预警系统未充分覆盖约三分之一人口

新华社日内瓦10月13日电（记者刘曲）世界气象组织13日发布的报告说，由于气候变化，极端天气和气候事件的频率、强度和严重性有所增加，目前气候灾害早期预警系统尚未充分覆盖全球约三分之一人口。

这份由16个国际组织和金融机构共同编写的《2020年气候服务状态报告》说，过去50年里与天气、气候和水有关的自然风险造成了1.1万多起灾害事件，导致约200万人死亡和3.6万亿美元经济损失。

报告重点强调了对天气变化影响的预测十分必要，即从评估“天气将会发生什么变化”，转变为预测“天气变化将会造成什么影响”，以便有关各方根据预警及早采取行动。

世界气象组织的数据显示，只有40%的该组织成员国拥有对多种气候灾害进行早期预警的系统。许多发展中国家的这类预警传播能力非常薄弱，尚未充分利用先进通信技术警告身处气候灾害危险中的人们。

报告指出，全球存在缺乏足够能力将气候灾害早期预警转化为早期应对行动的问题。这一问题在最不发达国家尤甚。非洲地区的这种能力缺口最大，该地区气候灾害早期预警系统仅能覆盖每10万人中的4.4万人。

报告由此提出多项战略建议以改进全球气候灾害早期预警系统的落实和该系统的有效性，其中包括增加投资，跟踪相关资金流动，填补气候数据空白，使气候监测和评估工作更加协调一致等等。

世界气象组织当天表示，虽然全球应对气候变化的累计融资额在2017至2018年达到创纪录水平，但若要达到《巴黎协定》提出的将升温幅度控制在1.5摄氏度之内的努力目标，在2020至2030年期间全球每年还需1800亿美元的应对气候变化融资。

2015年12月通过的《巴黎协定》提出，各方将加强应对气候变化威胁，把全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

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