雅加达游行再次爆发冲突

人民网雅加达10月13日电（记者张杰）印尼工会联盟（KSBSI）主席艾莉·罗斯塔（Elly Rosita）于12日表示，将在12日至16日在印尼全国24个省份发动反对《综合就业法案》的游行示威活动。特别是在雅加达，将有上千名工人在独立广场附近的总统府前进行示威。

当地时间13日下午1时左右，在印尼警方未批准此次游行的情况下，仍有数千名工会组织成员聚集在总统府前的道路上，意图向总统府行进。警方则在早些时候部署了警员及铁丝网，以阻止抗议人群前往，于是示威人群在警方的监督下开始了演讲、喊口号、挥舞旗帜。示威活动在初期尚有秩序，并未发生暴力冲突。但随着聚集者增多，民众情绪逐渐激动，示威活动趋向暴力，当地时间下午4时左右，一部分示威者开始向警方抛投石块。警方则组织防线、发射催泪弹并出动防暴车辆控制局面。下午6时左右，随着警方进行清场，暴力活动逐渐平息。

随着本月5日印尼国会通过《综合就业法案》，印尼工会和学生团体便开始组织罢工和示威活动，要求政府废除或修改该法案。上周的第一轮游行示威活动最后演变为全国性的骚乱之后，佐科总统出面讲话，对该法案进行解读，呼吁民众切勿听信谣言。但此举未获得工会的支持，反而在本周枉顾印尼严峻的新冠疫情形势和警方的不许可，再度发起第二轮游行示威活动。

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