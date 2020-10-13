原标题：坚持生命至上、安全第一——写在第31个国际减灾日之际

新华社北京10月13日电 题：坚持生命至上、安全第一——写在第31个国际减灾日之际

新华社记者魏玉坤、刘夏村

13日上午，一场地震灾害救援实战训练正在重庆紧张进行，来自重庆、四川等地的16支专业队400余人，利用破拆、支护等专业救援工具，轮流进行了模拟建筑物倒塌人员搜救、竖井内被困人员解救等科目训练。

当天是第31个国际减灾日。这场地震灾害救援实战训练是应急管理部首次专门组织危险化学品、矿山、隧道等安全生产专业救援队伍跨省市、跨专业联合救援实战训练，生动体现了今年国际减灾日主题——“提高灾害风险治理能力”。

我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一，灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重。加强灾害治理能力建设，既是当务之急，也是一项长期任务。

党的十八大以来，党和国家始终高度重视灾害风险防治工作，各地区各部门坚持生命至上、安全第一，加快推进自然灾害防治体系和防治能力现代化，最大限度降低灾害损失，切实保障人民群众生命财产安全。

下好先手棋、打好主动仗，以防为主、防抗救相结合，我国救灾减灾体制优势不断彰显。2018年4月16日，中华人民共和国应急管理部正式挂牌。新体制下，应急管理部门综合优势有效发挥，各有关部门专业优势充分体现。

今年夏天，我国遭遇1998年以来最严重汛情——

大江大河大湖发生18次编号洪水，多条江河同时发生流域性洪水，长江上游发生特大洪水，先后有751条河流发生超过警戒水位以上洪水……

面对复杂严峻汛情，应急管理部门每日组织气象、水利、自然资源等部门会商研判，提前预置救援力量；

中国气象局及时滚动提供雨情监测预报预警服务，水利部密切盯紧洪水动向，自然资源部加强地质灾害和海洋灾害监测预警；

各地区及时发布预警信息，强化人员转移避险，不落一户、不漏一人……

得益于新的防汛体制优势和灾害风险治理能力不断提升，全国紧急转移安置人次为近年来最多，防汛救灾取得阶段性重大胜利。

提高灾害风险治理能力，要针对关键领域和薄弱环节，加强基层应急能力建设。

近年来，各地区各部门不断强化灾害信息员队伍建设，将防灾减灾救灾与基层社会治理、公共服务等有机结合，建立健全基层应急指挥体系，基层应急能力持续增强。

河北省积极指导基层实行常态化、制度化隐患排查，支持引导社区居民和社会力量广泛参与灾害事故隐患排查治理活动；山西在全省组织开展专家技术服务进社区活动，深入开展防灾减灾救灾知识和应急救援技能专题讲座……

应急管理部统计数据显示，2019年全国累计接收自然灾害灾情8.2万条，较近5年均值增加23.4%，灾情报送数量和质量进一步提升，为应急管理决策提供了有力支撑。

提高灾害风险治理能力，要坚持源头预防，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。

近年来，各地区各部门深入开展科普宣传教育，提升全社会防灾减灾意识和科学应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。

在四川成都市，当地运用“旅游文化+防灾减灾”的理念，打造了一批群众喜闻乐见的减灾文化产品，让群众在潜移默化中增强科学防灾减灾意识；

在山东青岛市，当地在市民中开展“第一响应人”培训，就心肺复苏、止血、骨折固定等应急救护知识进行培训，考核合格取得“第一响应人”应急救护证书。到2019年底，青岛市已有8万人参加“第一响应人”培训，有效提高了应急救护知识在群众中的普及率。

应急管理部日前发布2020年前三季度全国自然灾害情况。与近5年同期均值相比，前三季度受灾人次下降11.8%，因灾死亡失踪人数下降40.1%，倒塌房屋数量下降61.2%。

“十三五”收官，“十四五”将启。积极推进我国应急管理体系和能力现代化，也是我国迈入新发展阶段的一项重要任务。

今年7月召开的中共中央政治局常务委员会会议强调，要全面提高灾害防御能力，坚持以防为主、防抗救相结合，把重大工程建设、重要基础设施补短板、城市内涝治理、加强防灾备灾体系和能力建设等纳入“十四五”规划中统筹考虑。

应急管理部有关负责人表示，面向未来，各地区、各有关部门将健全信息共享机制，着力提升灾害风险监测预警水平；坚持群防群治，筑牢防灾减灾救灾人民防线；加强统筹协调，切实保障人民群众生命财产安全。

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