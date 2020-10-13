原标题：杨洁篪在结束访问斯里兰卡、阿联酋、阿尔及利亚、塞尔维亚之际接受中国媒体采访

新华社北京10月13日电 10月12日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在结束访问斯里兰卡、阿联酋、阿尔及利亚、塞尔维亚之际接受了中国媒体采访。全文如下：

一、您刚刚结束对斯里兰卡、阿联酋、阿尔及利亚、塞尔维亚四国的访问，您如何评价此访成果？

答：当前世界百年未有之大变局正在向纵深发展，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，国际形势不稳定不确定性增多。携手抗疫、团结复苏、加强全球治理是国际社会共同的迫切愿望。斯里兰卡是南亚重要国家，阿联酋、阿尔及利亚在阿拉伯世界有重要影响力，塞尔维亚是中东欧重要门户，四国同中国有着传统友好关系，均是中国重要合作伙伴。访问期间，我同四国着重就落实习近平主席同四国领导人达成的重要共识、巩固传统友好、深化务实合作和携手应对全球性挑战等重大问题深入交流，达成不少共识。这是一次巩固友谊、深化互信之旅，也是一次加强对接、拓展务实合作之行，访问取得预期效果。

一是加强沟通，巩固政治互信。我向四国领导人转达了习近平主席的诚挚问候，四国领导人深表感谢并请中方转达对习近平主席的良好祝愿。我同四国就双边关系发展全面深入交换意见，强调中方愿同各方密切高层交往，加强务实合作，继续在涉及彼此核心和重大利益问题上相互支持，维护发展中国家共同利益。四国高度评价双边关系，重申坚定奉行积极对华政策，理解和支持中方维护国家主权、安全和发展利益。中斯一致认为两国关系面临新的发展机遇，将共同规划好高层交往，加强战略合作，不断提升双边关系水平。中国和阿联酋强调坚定发展两国关系是各自外交的优先方向，将全力推动全面战略伙伴关系走深走实，打造中阿友好“百年大计”。中国和阿尔及利亚同意传承和发展好传统友谊，加强沟通和协调，为全面战略伙伴关系发展注入更大动力。中国和塞尔维亚强调两国有着真诚可靠的牢固友谊，双方将坚定捍卫中塞友好，深化互利合作和战略协作，推动中塞关系不断发展。

二是挖掘潜力，深化互利合作。中斯双方同意以高质量共建“一带一路”为主线，打造好科伦坡港口城、汉班托塔港综合开发两大合作引擎，实施好中部高速一标段等重大项目，做大做强航运物流、产业合作两大领域，助力斯打造区域航运枢纽和产业金融中心。双方同意加强金融经贸合作，改善民生。中国和阿联酋强调将积极推进两国高质量共建“一带一路”，加强复工复产合作，持续推动中阿产能合作示范园、哈利法港二期集装箱码头等项目建设，坚定推进5G合作，同时积极拓展高新技术、金融等领域合作。中国和阿尔及利亚同意协商制定新的《中阿全面战略合作五年规划》，稳步推进阿尔及尔中心港、磷酸盐一体化综合开发等重大项目，充分挖掘潜力，全面拓展双方在数字经济、通讯、交通、农业等领域合作。中塞同意加强发展战略对接，深化交通基础设施、能源等领域合作，加快推进匈塞铁路塞境内路段项目。塞方强调将继续在5G等各领域为中国企业提供开放、公平、公正营商环境。各国一致同意进一步深化在科技、教育、文化、体育、旅游、媒体、智库等广泛领域的对话与合作，不断弘扬和增进传统友谊，为双边关系发展夯实民意和社会基础，注入持久动力。

三是携手抗击疫情，强化公共卫生合作。我同四国就全球疫情形势、各自抗疫经验深入交流。中方强调将继续同四国加强疫情防控及医药卫生合作，分享抗疫经验和诊疗技术，为四国及有需要的国家提供支持和帮助。四国高度评价中国抗疫成效和复工复产进展，赞赏中方是抗击疫情真诚可靠的伙伴，愿同中方进一步加强联防联控、疫苗和药物研发等合作，全力遏制疫情，共同巩固来之不易的抗疫成果。中方和四国一致认为，病毒在全球肆虐，强化抗疫国际合作刻不容缓。各国应加强团结、同舟共济，充分发挥世界卫生组织关键领导作用，推进国际联防联控，反对借疫情搞政治化、污名化，坚决打赢全球疫情阻击战，推动构建人类卫生健康共同体。

四是坚持多边主义，共同维护世界和平与发展。我向四国全面介绍不久前习近平主席出席联合国成立75周年系列高级别会议情况，深入宣介习近平主席提出的重大理念主张，并同四国领导人就共同关心的重大国际地区和全球性问题深入交换意见。各国对习近平主席重要讲话和中方理念主张予以高度评价，一致认为人类命运休戚与共，面对各种传统和非传统安全问题和发展挑战，任何国家都不能独善其身，国际社会应坚定捍卫多边主义，坚持共商共建共享，由各国共同维护普遍安全，共同掌握世界命运。各方应就重大国际问题加强沟通协作，反对冷战思维和意识形态对抗，捍卫国际法治，共同构建人类命运共同体。

二、今年是我国全面建成小康社会之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。党中央提出加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。中方将如何在新发展格局下进一步加强同四国在“一带一路”框架下的务实合作？

答：今年是我国全面建成小康社会之年，也是“十三五”规划收官之年。我们刚刚隆重庆祝中华人民共和国成立71周年。面对错综复杂的国际形势、艰巨繁复的发展任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，以习近平同志为核心的党中央审时度势、沉着应对，统筹推进疫情防控和经济社会发展，经过全国人民共同努力，取得抗疫斗争重大战略成果，稳步推进复工复产。中国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，展示了我国国家治理体系的卓越效能和制度优势。我国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚取得决定性成就。再过不久，我们将迎来党的十九届五中全会，会议将对“十四五”时期我国经济社会发展和2035年远景目标进行战略谋划。这次重要会议必将对我们更好地坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，推动我国发展建设产生重大而深远的影响。我们要牢牢坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，迎难而上，敢于胜利，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

访问期间，我向四国领导人全面介绍了在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国统筹推进疫情防控和经济社会建设有关情况，强调中国经济长期向好的趋势不会改变，中国的发展有足够韧性，将为维护国际产业链供应链稳定、促进全球经济复苏做出积极贡献。我向四国介绍了我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局理念，强调新发展格局顺应了中国经济结构性调整和推动高质量发展的内在需要，同时以国内大循环为主体绝不是关起门来封闭运行，而是开放的国内国际双循环，有助于国内市场和国际市场更好联通，这将为包括南亚、西亚北非、中东欧地区国家在内的各方创造更广阔的市场。在新发展格局下，中国同四国合作将更加强劲有力。四国介绍了各自国内形势和发展情况，祝贺中华人民共和国成立71周年，对中国坚持生命至上、人民至上理念抗击疫情取得重大战略成果予以高度评价，相信中国人民将在中国共产党领导下取得更大建设成就，为世界和平、稳定和发展做出新的贡献。四国表示重视中国新发展格局所蕴含的经济机遇和合作空间，愿同中方进一步加强发展战略和规划对接，更好实现优势互补和利益融合，为本国经济增长和地区、全球经济复苏注入活力。

自2013年习近平主席提出共建“一带一路”倡议以来，倡议得到国际社会广泛积极响应，迄今为止已有160多个国家和国际组织签署“一带一路”合作文件，一大批重要合作项目落地，越来越多的国家和地区从中受益。“一带一路”合作伙伴就高质量共建“一带一路”达成广泛共识，将继续秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，为各国和世界经济增长开辟更多空间，为加强国际合作打造平台，为构建人类命运共同体做出新贡献。受新冠肺炎疫情影响，世界经济遭受严重冲击，“一带一路”建设虽然遇到一些新的挑战，但有关合作逆势前行，显示出强大韧性和旺盛活力，发展前景光明。中国新发展格局将为共建“一带一路”注入新动力，使“一带一路”更多更好地惠及世界。

斯里兰卡、阿联酋、阿尔及利亚、塞尔维亚都是“一带一路”沿线重要国家，有关合作卓有成效。这次访问期间，我同四国领导人就高质量共建“一带一路”深入沟通。四国均表示“一带一路”建设有力推动了本国经济社会发展，为老百姓带来了实实在在的好处，将同中方一道继续坚定推动和扩大有关合作。下阶段，中方将同四国共同稳步推进基础设施、能源、产能等重点领域合作，做大做强重大项目，打造好中国和斯里兰卡的科伦坡港口城、汉班托塔港综合开发两大引擎，持续推动中阿产能合作示范园、哈利法港二期集装箱码头建设，推进阿尔及利亚首都阿尔及尔中心港项目，加速推进匈塞铁路塞尔维亚段和E763高速公路相关路段建设，打造更多精品惠民工程，更好服务沿线国家经济社会建设，实现互利共赢，并为世界经济复苏发展做出更大贡献。

三、习近平主席出席联合国成立75周年系列高级别会议并发表了重要讲话。绝大部分联合国会员国强调要重振多边主义，加强国际合作，改善全球治理。请问中方和四国对维护多边主义，改善全球治理有何看法和主张？

答：今年是联合国成立75周年。前不久习近平主席出席联合国成立75周年系列高级别会议并发表重要讲话，重温联合国的初心使命，凝聚世界各国共识，旗帜鲜明地表达了中国坚定奉行多边主义，坚定维护联合国权威，坚定走和平发展、合作共赢道路，坚定维护人类命运共同体等立场和主张，受到国际社会普遍欢迎和高度评价。习近平主席重要讲话意义重大，影响深远。一是为“后疫情”世界发展指明了方向。受世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情叠加冲击，国际社会的焦虑感前所未有。习近平主席从树立人类命运共同体意识、正确对待经济全球化、绿色低碳转型、全球治理体系改革四个方面，系统解答了“世界向何处去”的时代之问，校准了国际合作的航向。二是为提振多边主义增添了信心和动力。面对单边主义、保护主义愈演愈烈，严重冲击国际协调与合作，习近平主席明确指出世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的体系，只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，传递出中国支持联合国和多边主义的强烈信号，回应和壮大了国际社会要求摒弃冷战思维、弘扬多边主义、捍卫多边体系的呼声。三是为改革完善全球治理贡献了中国方案。习近平主席在讲话中一以贯之地倡导共商共建共享的全球治理观，推动构建人类命运共同体，指明了应对全球挑战的道路，彰显了开展国际合作、谋求共同发展的重要性，顺应了世界发展大势。

访问期间，我同四国领导人就共同维护多边主义和以联合国为核心的国际体系深入交换看法。各方高度评价习近平主席在联大纪念活动期间发表的重要讲话，认为讲话给世界以信心和力量，为各国携手合作注入正能量，充分体现了中国的大国担当。四国均赞同国际社会应当以联合国成立75周年为契机，坚定维护联合国宪章宗旨和原则，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以联合国为核心的国际体系，坚决反对干涉别国内政，共同发出坚持多边主义强有力的声音。国际合作要秉持开放包容理念，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，旗帜鲜明地反对单边主义、保护主义，维护全球产业链供应链稳定畅通。全球治理应该秉持共商共建共享原则，推动各国权利平等、机会平等、规则平等，使全球治理体系符合变化了的世界政治经济，满足应对全球性挑战的现实需要，顺应和平发展合作共赢的历史趋势。

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