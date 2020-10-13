人民网>>国际

反弹加剧 欧洲多国疫情二次抬头？

2020年10月13日20:47  来源：新华网
 
原标题：反弹加剧 欧洲多国疫情二次抬头？

近期，欧洲多国单日新增新冠确诊病例连创新高，疫情呈现加剧趋势。为防控疫情蔓延，欧洲多国升级了防疫措施。

法国“第二波疫情已成事实”

法国是欧洲疫情反弹势头凶猛的国家之一。

法国3月全国范围“封城”后一度控制住疫情。随着逐步“解封”，法国单日新增确诊病例从较低的三位数不断增加，连创新高。

9月22日，在法国巴黎街头的一家咖啡馆，侍者与顾客均佩戴口罩。新华社记者 高静 摄

法国总理卡斯泰10月12日接受当地媒体采访时说，由于新冠疫情持续发展，法国“第二波疫情已成事实”，“防疫工作不可松懈”。

卡斯泰说，法国政府正在根据疫情发展情况采取防疫措施。“在未来15天里，如果疫情指标继续恶化，特别是医院重症监护室的病床入住率增长超出预期”，不排除采取地区性的新一轮“禁足令”。

法国科学委员会也表示，不排除“必要时”进行地方性重新封锁的可能，并警告称，必须为2021年夏天之前长期“与病毒共存”做好准备。

英国正处于新冠危机的“十字路口”

9月30日，人们走过英国伦敦白厅附近的红色电话亭。新华社记者 韩岩 摄

最近一周，英国单日新增确诊病例数持续走高，保持在1万例以上，尤其是英格兰北部、苏格兰、北爱尔兰和威尔士部分地区遭受的打击最为严重。

“英国正处于新冠危机的‘十字路口’。”英国首相约翰逊的顾问、流行病学家范塔姆11日表示，“不幸的是，英国新冠死亡人数在未来几周内仍将增加”。

一些批评者表示，英国各地有太多不同的规定，导致防疫措施混乱。对此，英国首相约翰逊表示，他知道一些民众认为政府防疫政策前后不一、令人困惑，但他仍在公共健康与社会经济发展之间寻求平衡。

另外，因新冠感染率仍不断上升，一些人认为收紧防疫措施不起作用，约翰逊回应称，作出“没用”推断“为时过早”。“疫情中，人们需要知道，前方有希望，”他说，“我们将顺利渡过难关。”

西班牙首都宣布紧急状态

这是10月9日在西班牙马德里首相府拍摄的内阁特别会议现场。新华社发（西班牙首相府供图）

目前，西班牙累计确诊已超过86万例，该国当前每10万人中有257人感染新冠病毒，这一比例高居欧盟各国之首，而马德里地区这一数值为564人。

西班牙12日迎来国庆长周末，此前中央政府担心人员大量流动可能加剧疫情反弹，曾对马德里大约450万人设置出行限制。但8日西班牙一家法院以卫生事务应由地区政府管辖为由作出裁决，取消该出行限制。

西班牙卫生大臣萨尔瓦多·伊利亚批评地区政府领导人不作为,他表示保护马德里民众的健康绝对重要。

西班牙首相佩德罗·桑切斯8日深夜向首都地区政府领导人发出“最后通牒”：要么你们自行制定防疫措施；要么中央政府宣布紧急状态，自行出手。

西班牙政府9日发布公报，宣布首都马德里及马德里自治区即日起进入为期15天的紧急状态，以遏制新冠病毒传播。

德国新冠疫情面临恶化风险

10月8日，在德国首都柏林，一艘空空荡荡的游船在施普雷河上航行。 新华社发（张平摄）

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所8日公布的疫情数据显示，截至当天零时，德国较前一日新增确诊病例4058例，为4月初以来的最高值。

德国在今年3月底和4月初曾日增确诊病例超过6000例，此后新增病例数开始下降，至7月又开始逐渐反弹。9月下旬至今，日增病例数频繁突破2000例。德国科学院日前发布声明说，随着秋冬季到来，德国新冠疫情面临恶化风险。

根据罗伯特·科赫研究所7日疫情日报分析，目前德国新冠疫情暴发场景多样，尤其与宗教或家庭聚会、养老院和医院、难民庇护所、社区设施、职业培训机构和旅行者等有关。

德国总理默克尔9日表示认同德国部分城市目前出台的宵禁和禁酒令政策，但强调要避免实施今年年初时的“封城”政策。德国卫生部长施潘同时表示，随着秋冬季的到来，德国将对“保持距离、遵守卫生措施、佩戴口罩”的防疫规则进行扩充。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格日前表示，欧洲各国对于疫情的倦怠感正在增加，欧盟呼吁各国政府加大宣传力度，提高人们对保持社交距离重要性的认识。

“随着北半球秋冬季节的到来，第二波疫情随之而来，尤其是在欧洲，法国、西班牙等国家的疫情近日又在加剧。”中国疾控中心原副主任杨功焕日前在接受媒体采访时表示。不过，她也表示随着人类应对新冠疫情经验的不断积累，死亡率已在下降，所以不必像第一波疫情出现时那么担忧。”（编辑：刘新 综合来源：新华社、环球时报等）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved