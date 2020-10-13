原标题：反弹加剧 欧洲多国疫情二次抬头？

近期，欧洲多国单日新增新冠确诊病例连创新高，疫情呈现加剧趋势。为防控疫情蔓延，欧洲多国升级了防疫措施。

法国“第二波疫情已成事实”

法国是欧洲疫情反弹势头凶猛的国家之一。

法国3月全国范围“封城”后一度控制住疫情。随着逐步“解封”，法国单日新增确诊病例从较低的三位数不断增加，连创新高。

9月22日，在法国巴黎街头的一家咖啡馆，侍者与顾客均佩戴口罩。新华社记者 高静 摄

法国总理卡斯泰10月12日接受当地媒体采访时说，由于新冠疫情持续发展，法国“第二波疫情已成事实”，“防疫工作不可松懈”。

卡斯泰说，法国政府正在根据疫情发展情况采取防疫措施。“在未来15天里，如果疫情指标继续恶化，特别是医院重症监护室的病床入住率增长超出预期”，不排除采取地区性的新一轮“禁足令”。

法国科学委员会也表示，不排除“必要时”进行地方性重新封锁的可能，并警告称，必须为2021年夏天之前长期“与病毒共存”做好准备。

英国正处于新冠危机的“十字路口”

9月30日，人们走过英国伦敦白厅附近的红色电话亭。新华社记者 韩岩 摄

最近一周，英国单日新增确诊病例数持续走高，保持在1万例以上，尤其是英格兰北部、苏格兰、北爱尔兰和威尔士部分地区遭受的打击最为严重。

“英国正处于新冠危机的‘十字路口’。”英国首相约翰逊的顾问、流行病学家范塔姆11日表示，“不幸的是，英国新冠死亡人数在未来几周内仍将增加”。

一些批评者表示，英国各地有太多不同的规定，导致防疫措施混乱。对此，英国首相约翰逊表示，他知道一些民众认为政府防疫政策前后不一、令人困惑，但他仍在公共健康与社会经济发展之间寻求平衡。

另外，因新冠感染率仍不断上升，一些人认为收紧防疫措施不起作用，约翰逊回应称，作出“没用”推断“为时过早”。“疫情中，人们需要知道，前方有希望，”他说，“我们将顺利渡过难关。”

西班牙首都宣布紧急状态

这是10月9日在西班牙马德里首相府拍摄的内阁特别会议现场。新华社发（西班牙首相府供图）

目前，西班牙累计确诊已超过86万例，该国当前每10万人中有257人感染新冠病毒，这一比例高居欧盟各国之首，而马德里地区这一数值为564人。

西班牙12日迎来国庆长周末，此前中央政府担心人员大量流动可能加剧疫情反弹，曾对马德里大约450万人设置出行限制。但8日西班牙一家法院以卫生事务应由地区政府管辖为由作出裁决，取消该出行限制。

西班牙卫生大臣萨尔瓦多·伊利亚批评地区政府领导人不作为,他表示保护马德里民众的健康绝对重要。

西班牙首相佩德罗·桑切斯8日深夜向首都地区政府领导人发出“最后通牒”：要么你们自行制定防疫措施；要么中央政府宣布紧急状态，自行出手。

西班牙政府9日发布公报，宣布首都马德里及马德里自治区即日起进入为期15天的紧急状态，以遏制新冠病毒传播。

德国新冠疫情面临恶化风险

10月8日，在德国首都柏林，一艘空空荡荡的游船在施普雷河上航行。 新华社发（张平摄）

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所8日公布的疫情数据显示，截至当天零时，德国较前一日新增确诊病例4058例，为4月初以来的最高值。

德国在今年3月底和4月初曾日增确诊病例超过6000例，此后新增病例数开始下降，至7月又开始逐渐反弹。9月下旬至今，日增病例数频繁突破2000例。德国科学院日前发布声明说，随着秋冬季到来，德国新冠疫情面临恶化风险。

根据罗伯特·科赫研究所7日疫情日报分析，目前德国新冠疫情暴发场景多样，尤其与宗教或家庭聚会、养老院和医院、难民庇护所、社区设施、职业培训机构和旅行者等有关。

德国总理默克尔9日表示认同德国部分城市目前出台的宵禁和禁酒令政策，但强调要避免实施今年年初时的“封城”政策。德国卫生部长施潘同时表示，随着秋冬季的到来，德国将对“保持距离、遵守卫生措施、佩戴口罩”的防疫规则进行扩充。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格日前表示，欧洲各国对于疫情的倦怠感正在增加，欧盟呼吁各国政府加大宣传力度，提高人们对保持社交距离重要性的认识。

“随着北半球秋冬季节的到来，第二波疫情随之而来，尤其是在欧洲，法国、西班牙等国家的疫情近日又在加剧。”中国疾控中心原副主任杨功焕日前在接受媒体采访时表示。不过，她也表示随着人类应对新冠疫情经验的不断积累，死亡率已在下降，所以不必像第一波疫情出现时那么担忧。”（编辑：刘新 综合来源：新华社、环球时报等）

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