外交部：中国始终是国际公平正义的坚定守护者

人民网北京10月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

香港中评社记者：据报道，被称为“阿拉伯世界最大规模民意调查”的Arab Opinion Index项目日前发布最新调查结果显示，在沙特、埃及、阿尔及利亚等13个阿拉伯国家的2.8万多名受访者中，超过半数民众对中国外交政策持肯定态度，而58%的人对美国外交政策持否定态度，70%以上的人不赞成美国对巴勒斯坦、叙利亚、伊拉克、利比亚、也门的政策，81%受访者认为美国是对阿拉伯世界安全主要威胁。你对此有何评论？

赵立坚：这个民调充分说明公道自在人心。

美国一些政客不遗余力地甩锅推责，借各种问题污名化、妖魔化中国。但是真的假不了，假的真不了。孰是孰非，各国人民的眼睛是雪亮的。中国与阿拉伯国家关系历久弥坚、深入人心，经得起历史和时间的考验，也能够穿透各种谎言和迷雾。

中国始终坚定奉行独立自主的和平外交政策，这在我们发展同阿拉伯国家关系中得到了充分体现。中阿关系传统友好。近年来，中阿战略互信不断深化，务实合作全面拓展，各领域友好交往日益紧密，中阿合作论坛已成为双方开展集体对话、加强务实合作的重要平台。在今年7月的论坛第九届部长会上，双方就加强中阿战略伙伴关系、携手打造面向新时代的中阿命运共同体等达成重要共识，并一致决定在沙特举办中阿峰会。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国和阿拉伯国家同舟共济、守望相助，谱写了团结抗疫的时代佳话，成为中阿命运与共的生动写照。截至目前，中国已经向阿拉伯国家提供100多万份检测试剂盒，1800多万只口罩，向8个阿拉伯国家派出医疗专家组，毫无保留地分享诊疗方案和救治经验。双方举办了40多次专家视频会。中国同阿联酋、埃及、摩洛哥等多国开展的疫苗合作进展也十分顺利。

中国愿同阿拉伯国家一道，继续秉持团结合作精神，共同倡导和平、立足友好、聚焦合作，在造福中阿人民的同时，也为捍卫多边主义和国际公平正义注入更多正能量。

中新社记者：美国国务卿蓬佩奥近日接受福克斯新闻台等媒体采访时称，全世界都认为需严肃对待来自中国的威胁。他并就疫情、数据安全和环境等问题指责中方。中方有何回应？

赵立坚：蓬佩奥出于意识形态偏见和一己政治私利，一再污蔑抹黑中国，渲染所谓“中国威胁”，炮制并散布针对中国的政治谎言和政治病毒。他已经成为虚假信息传播者、谎言制造者和仇恨煽动者，其所作所为只会损害美国的国家形象和利益。

中国坚持和平共处五项原则，从不干涉别国内政。我们坚持多边主义，致力于维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序。我们坚持法治规则，加入了几乎所有普遍性政府间国际组织和国际公约。我们反对恃强凌弱，主张以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和。中国始终是国际公平正义的坚定守护者。

到底是谁在全世界搞对抗分裂？谁才是这个世界的真正威胁？相信国际社会自有公论。这里我可以给大家举几个简单的例子：

面对疫情，中国向150多个国家和地区提供防疫援助，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，积极支持世卫组织发挥抗疫重要作用。美国则退出世卫组织，在联大投票反对新冠肺炎疫情综合性决议，站在169个国家的对立面，公然置国际抗疫合作于不顾。

为应对数据安全风险挑战，中国提出《全球数据安全倡议》，积极为全球数字治理贡献智慧。中国政府从未要求中方企业通过安装“后门”等形式向政府提供境外数据。美国呢？“棱镜门”、“方程式组织”、“梯队系统”等旧账未了，近期又有报道称美国主导的“五眼联盟”要求有关科技公司开设加密“后门”，这充分暴露出美方的双重标准。

面对全球气候变化，中方宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和。美国不批准《京都议定书》，退出《巴黎协定》，将大量垃圾出口到发展中国家。美国在全球环境基金的巨额欠款以及欠气候变化公约的应缴会费什么时候能归还？美国都欠国际社会一个交代。

路透社记者：有消息称，美国务院已批准对台出售三套武器装备。中方对此有何评论？

赵立坚：美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益。中方对此坚决反对。

中方敦促美方充分认清美售台武器问题的严重危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即取消任何对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系。中方将根据形势发展做出正当、必要回应。

凤凰卫视记者：近日，美国务卿蓬佩奥等高官称，有中国大量投资的交易不是好交易，需警惕“一带一路”制造的“债务陷阱”。你对此有何回应？

赵立坚：蓬佩奥公开把“撒谎、欺骗、偷窃”视为美国的“荣耀”。他就像一部复读机，反复播放着“反华”磁带。所谓“债务陷阱”是美式“撒谎外交”的又一例证。

迄今为止，没有任何一个参与“一带一路”合作的国家因有关项目陷入债务困境。相反，很多合作伙伴都做出积极评价。比如，斯里兰卡总统戈塔巴雅10月9日再次公开表示，所谓中国为控制斯里兰卡设下“债务陷阱”的说法不属实。中国对斯里兰卡基础设施建设发展做出了巨大贡献。斯方愿全力推进科伦坡港口城和汉班托塔港综合开发等共建“一带一路”重点合作项目，将两国互利合作提升至更高水平，更好造福两国人民。

众所周知，共建“一带一路”秉持共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续的原则，有关项目由各方合作开展，努力确保项目在经济、社会、财政、金融、环境等方面的可持续性。中方相信，凡是客观、不带偏见地审视、研究“一带一路”项目的人，都会得出正确的结论。

在如何评价与中国合作上，同中国开展合作的国家和人民最有发言权。他们已经给出了明确的答案，即他们正在同中方不断拓展合作，签署了130多份“一带一路”合作文件。在事实面前，任何抹黑、攻击都是徒劳的。

彭博社记者：关于澳大利亚煤炭的问题，彭博社援引消息人士称，中国发电企业、钢铁厂和港口被要求停止进口澳大利亚煤炭。中方上述举措的目的是什么？澳方对此表达了关切，认为中方采取进口管控措施是对中澳外交分歧的一种报复，中方对此有何回应？

赵立坚：我也注意到有关报道。请你向中方主管部门了解有关具体情况。

我们已经多次表明，中方对于发展中澳关系的立场是一贯的、明确的。一个健康稳定的中澳关系符合两国共同利益，但这需要双方的共同努力。我们希望澳方同中方相向而行，切实秉持相互尊重、平等互利原则，多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事。

深圳卫视记者：据澳大利亚媒体报道，澳大利亚新南威尔士州州长贝雷吉克利安对中国中车公司涉嫌使用维吾尔族劳工表示担忧，称中车公司悉尼城市列车合同是在2006年由时任工党政府签订的，新州交通部门将在必要时采取相应措施。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。我和我的同事已经多次强调，所谓新疆“强迫劳动”问题，完全是澳大利亚战略政策研究所等个别反华机构和媒体一手炮制的谎言，毫无事实依据。我要再次强调，新疆各类从业人员不分民族、种族、性别、宗教信仰，均依照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，同企业签订劳动合同，建立受法律保护的劳动关系，根本不存在所谓的“强迫劳动”问题。一些反华势力妄图借炒作所谓“强迫劳动”问题抹黑中国形象、干扰破坏中国与其他国家的双边关系，谋取自身政治私利，他们的卑劣图谋注定不会得逞。我们希望澳大利亚新南威尔士州政府及各界人士擦亮眼睛，做出正确判断，抵制反华机构炮制谬论、挑拨是非，为中澳合作营造良好条件和氛围。

我还要说的是，中国企业一向在遵守当地法律的基础上本着互利共赢原则同澳方开展经贸投资合作，为双方带来了实实在在的利益。中方将坚决维护中国企业合法权益，坚定维护中国国家形象和利益。

加拿大《环球邮报》记者：今天是中国和加拿大建交50周年纪念日。中方对此有何评论？

赵立坚：中国和加拿大建交50年来，在双方共同努力下，中加关系取得长足发展。中国长期稳居加拿大第二大贸易伙伴地位，两国经贸、人文、多边等领域合作成果显著，给两国人民带来了实实在在的利益。新冠肺炎疫情发生后，中加双方相互支持、守望相助，积极开展抗疫合作。中加之间没有历史纠葛，也没有现实利害冲突。新形势下，中加可以合作、能够合作的领域不是更少了，而是更多了。双方在维护多边主义、促进自由贸易、应对气候变化等领域拥有广泛共同利益和广阔合作空间。

中加关系50年的发展历程表明，只有切实秉持相互尊重、平等相待原则，中加关系才能行稳致远。中方重视中加关系，致力于发展中加战略伙伴关系。当前中加关系遭遇困难，是中方不愿看到的，其根源是因加方应美方要求无理拘押没有违反任何加拿大法律的无辜中国公民孟晚舟。解铃还须系铃人。加拿大政府应立即采取有效措施纠正错误，让孟晚舟女士尽早平安回国，搬掉阻碍中加关系发展的这块绊脚石，让中加关系重回正轨。

彭博社记者：关于印度，彭博社报道称，印度在中印边境地区新建了多座桥梁。其中，有8座在“拉达克中央直辖区”，8座在“阿鲁纳恰尔邦”，4座在喜马拉雅地区。很多桥梁可以在任何气候条件下通达中印边界争议地区。中方对此有何评论？

赵立坚：首先我要说明，中方不承认印度非法设立的所谓“拉达克中央直辖区”和“阿鲁纳恰尔邦”，反对在边境争议地区开展以军事争控为目的的基础设施建设。根据双方共识，任何一方都不应在边境地区采取任何导致局势复杂化的行动，以避免影响双方为缓和局势所做的努力。

一段时期以来，印方持续在中印边境地区加强基础设施建设，增加兵力部署，这是中印边境局势紧张的根源。我们敦促印方认真落实好双方达成的共识，避免采取任何导致边境局势复杂化的举动，以实际行动维护边境地区的和平与安宁。

《环球时报》记者：据法新社报道，“五眼联盟”联合日本和印度，要求Signal、Telegram等科技公司在加密应用程序中安装“后门”，为执法机构提供访问权限，监控网络犯罪。中方对此有何评论？

赵立坚：长期以来，“五眼联盟”的成员国在没有任何证据的情况下，无端指责中国企业在产品中设置“后门”，威胁供应链安全和个人隐私。与此同时，“五眼联盟”却毫无顾忌地公开要求企业在加密应用程序中设置“后门”，这不是典型的双重标准吗？这充分暴露了这些国家的虚伪性，也再次证明，其有关行为完全是出于政治动机，其真实目的就是为了打压别国企业。

特别需要关注的是，“五眼联盟”是全世界最大的情报组织。一个情报组织现在以打击网络犯罪为由，公开要求电信企业在产品中安装“后门”，其真实目的到底是打击犯罪还是搜集情报，这是一个需要他们回答的问题。考虑到“五眼联盟”中美国曾在全球范围实施大规模、无差别的网络监控，国际社会有理由对“五眼联盟”的真实意图保持警惕。

中方近日提出《全球数据安全倡议》，呼吁信息企业不得在产品和服务中设置“后门”，如各国因打击网络犯罪等执法需要跨境调取数据，应通过司法协助或其他相关多双边协议解决。中方呼吁各方支持《全球数据安全倡议》，共同推动制定数据安全全球规则，维护网络安全。

日本经济新闻记者：据报道，钓鱼岛周边海域出现了长时间停留的中国海警船只。日本政府表示可能会采取一些措施。外交部对此有何回应？

赵立坚：钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，在钓鱼岛海域开展巡航执法是中方固有权利，日方对此应予以切实尊重。

加拿大《环球邮报》记者：还是关于中加建交50周年。近期皮尤公司的一项调查显示，很多加拿大人对华持负面态度。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到你提到的这一民意调查显示，对中国持消极看法的加拿大民众有所增加。这主要因为我刚才提到的孟晚舟事件。加拿大一些政客应该好好想一想，为什么对中国持负面态度的加拿大民众有所增加？其根源正是加拿大个别政客和加拿大政府造成的。

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