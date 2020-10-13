南高加索“火药桶”会被引爆吗？（环球热点）

9月29日，在阿塞拜疆临近纳卡边境的塔塔尔地区，一名村民从布满弹孔的墙壁旁经过。

巴巴耶夫摄（新华社发）

自9月27日以来，亚美尼亚和阿塞拜疆在有主权争议的纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区爆发新一轮军事冲突，双方均指责对方违反停火协议率先发动军事进攻。10月10日，俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚三国外长在莫斯科发表声明，各方同意自当日12时起在纳卡地区停火。

然而，一纸协议难消亚阿宿怨。在10日的停火协议生效数分钟后，两国再次爆发冲突，并均称受到对方的攻击。10月11日，阿塞拜疆通讯社及阿国防部发布消息，称阿第二大城市甘贾遭到来自亚美尼亚的炮弹袭击。亚美尼亚方面对此予以否认。

亚阿冲突持续不断，被称为南高加索“火药桶”的纳卡地区硝烟弥漫，再次引发外界对该地区局势及和平进程的关注与担忧。

宿怨

纳卡地区的归属问题是亚美尼亚和阿塞拜疆的核心关切。近日，阿总统阿利耶夫在接受土耳其国家电视台采访时强硬表态，阿塞拜疆在纳卡地区的主要目的是实现国家“领土完整”，维护“历史公正”。亚美尼亚方则认为，阿塞拜疆此次发动攻击，是对纳卡地区人民自上世纪80年代末起即不断表露的“独立”意愿的无视。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，毗邻亚美尼亚。苏联时期，纳卡为阿塞拜疆的一个自治州，但当地大部分居民为亚美尼亚族人。1988年，纳卡要求并入亚美尼亚，导致该州阿、亚两族爆发冲突。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡曾爆发战争。1994年，阿塞拜疆和亚美尼亚就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态。目前，亚美尼亚裔自治当局掌握对纳卡的实际控制权。

据英国广播公司报道，2016年4月，亚阿在纳卡爆发冲突，造成至少200人死亡。今年7月，双方再次在边境地区爆发冲突，造成至少16人死亡。而9月27日起的新一轮冲突，是双方自1994年以来爆发的最激烈战斗，战火甚至蔓延到纳卡以外地区。据路透社10月8日报道，冲突已造成亚阿两国至少400人死亡。

“‘纳戈尔诺’来源于俄语，意为‘山地’，‘卡拉巴赫’则来源于土耳其语，意为‘黑色花园’。纳卡是一个多元文化与多元民族并存的地区，其归属问题是苏联时期留下的一笔‘糊涂账’。”国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所中亚研究室主任许涛在接受本报记者采访时指出，亚阿历史矛盾根深蒂固，双方对主权领土问题均高度敏感；同时，疫情加剧了国内经济问题与社会矛盾，容易激发极端民族主义与民粹主义，导致双方历史矛盾的爆发。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员姜毅向本报记者指出，在疫情影响下，亚阿两国都需要用民族主义加强国家团结和政府治理，此次冲突在发生时间上具有偶然性；但从双方多年来矛盾积累和对抗态度升级、今年以来边境摩擦不断的现实状况来看，此次冲突又具有必然性。

博弈

纳卡地区战火又起，国际社会高度关注。9月27日，联合国秘书长古特雷斯发表声明，呼吁亚阿双方立即停止军事冲突，为当前紧张局势降温并立即通过谈判解决问题。俄罗斯、美国、欧盟等也纷纷表态，敦促双方立即停火，通过和平谈判解决分歧。

“纳卡冲突不仅仅是阿塞拜疆和亚美尼亚两个国家之间的较量，其背后还有域内外大国博弈的因素。”许涛指出。

分析人士认为，欧盟正致力于将阿塞拜疆里海天然气经“南部天然气走廊”输送至欧洲，以推动能源来源多样化战略，断然不希望该地区的稳定被破坏，影响其未来能源安全。

俄罗斯一直积极扮演亚阿冲突主要“调停人”的角色。早在1992年，在俄罗斯的倡议下，欧洲安全与合作会议（欧安组织前身）成立了由12国组成的明斯克小组，俄美法三国为共同主席国，以协调解决纳卡问题。此番新一轮冲突爆发后，俄外长拉夫罗夫强调，阿亚将在明斯克小组的斡旋下进行“实质性谈判”，以尽快寻找和平解决途径。

许涛指出，俄罗斯高度重视在南高加索地区的影响力。亚美尼亚位于俄罗斯西部战略空间地带，不仅加入了俄主导的欧亚经济联盟，还是独联体集体安全条约组织成员国，是俄罗斯重要的战略伙伴。俄罗斯不会放任纳卡局势失控，使自身外围空间出现不稳定因素。

土耳其则明确“站队”。土外长恰武什奥卢表态称，土耳其在战场和谈判桌上都站在阿塞拜疆一方。土总统府新闻办公室方面还表示，土方将全力帮助阿塞拜疆“夺回被占领的土地”。阿总统阿利耶夫称，双方实现停火后，土耳其必须参与到纳卡地区的和平进程中。

姜毅分析，土耳其在政治、外交甚至军事上明确支持阿塞拜疆，主要目标是扩大自身在高加索地区的影响力。与此同时，阿塞拜疆要求土耳其成为明斯克调解小组的参与方，也为土耳其介入纳卡问题搭建了平台。

难题

自1992年以来，有关纳卡问题的不同级别谈判在明斯克小组框架内陆续举行，但谈判至今未取得实质性进展。围绕纳卡争端，亚美尼亚和阿塞拜疆似乎陷入了“冲突、停火、再冲突”的循环之中。

据俄罗斯卫星网报道，10月10日，在经历十余天的军事冲突后，亚阿双方同意自当日12时起在纳卡地区停火，在国际红十字会的协调下交换战俘和遇难者遗体。然而，停火协议墨迹未干，双方再次爆发冲突，问题又回到原点。纳卡地区未来和平之路该怎么走？

“纳卡地区归属问题及民族自决权问题十分复杂，涉及国际法、国际政治及历史因素等多个层面。亚阿两国诉求分歧巨大，在近30年时间里一直没有找到突破口。”姜毅认为，目前来看，双方实现停火很大程度上是回应了俄罗斯的呼吁，同时希望维持国际社会对自身形象的认可。然而，此次停火是一个短暂的行为，是为了解决某些人道主义问题，是十分脆弱的。“在双方分歧仍然存在的情况下，能否以及如何实现长期停火，仍然有待观察。”

土耳其外交部近日发表声明称，亚阿宣布停火是出于交换战俘及丧葬等人道主义原因，这是重要的第一步，但不会取代永久解决方案。

10月5日，阿总统阿利耶夫重申了一系列停火的前提条件，包括亚美尼亚总理向阿塞拜疆人民道歉、承认纳卡地区不属于亚美尼亚、公布亚美尼亚部队从纳卡地区撤军的时间表等。在姜毅看来，阿总统所提出的种种要求涉及多方面问题，在双方对立情绪未完全消除的情况下，纳卡问题的具体解决路径难以确定，这将是实现和平的最大困难。“目前，各国在安全问题上的自保倾向越来越明显，一些大国表现出的合作态度也并非积极，实现长期和平仍然任重道远。”

许涛说：“冲突双方需要认识到，一个随时会点燃的地区热点对谁都没有好处。各方应当树立一种命运共同体的意识，用和平、平等的态度来协商解决争端。”

(责编：胡永秋、杨光宇)