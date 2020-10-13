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加大医疗投入  完善配套服务

阿联酋努力发展医疗旅游

本报驻埃及记者  周  輖

2020年10月13日05:46  来源：人民网－人民日报
 

　　随着旅行限制的逐步解除，阿联酋迪拜国际机场开始重新迎接国际旅客。在每日到访人群中，有不少是前来寻求医疗服务的旅客。“中东商业情报”网站日前刊文称，医疗旅游已成为以阿联酋为代表的中东国家旅游业恢复的重要助力。

　　近年来，阿联酋不断加大医疗投入，相关设施越来越完善。在此基础上，阿联酋将医疗旅游产业视为实现经济多元化的重要支点。根据该国2021愿景战略，迪拜、阿布扎比、沙迦等酋长国都做出了相应规划，稳步推进医疗产业发展。

　　以迪拜为例，当地政府2016年启动“迪拜健康战略2021”，规划了未来5年健康医疗行业发展蓝图，鼓励公共部门与私营部门合作，共同推动医疗行业发展，致力将迪拜打造成为医疗旅游目的地。2019年的数据显示，迪拜医疗游客人数已达35万人次，其中牙科、皮肤科和整形外科最受欢迎。

　　为吸引海外医疗旅客、提升医疗旅游竞争力，迪拜卫生局专门开设了“迪拜健康体验”网站，通过阿拉伯语、英语、汉语、俄语等多语种，为游客提供医疗套餐和医疗项目介绍及签证、机票等信息。迪拜还推出了健康城项目，将医疗护理与度假疗养相结合，带动周边商业、娱乐业等产业发展。经过多年建设，迪拜已拥有90多家门诊和诊断实验室以及超过1700名专业医疗人才，融合了中医、按摩、瑜伽等项目，提供个性化医疗服务。

　　阿联酋《国民报》网站称，疫情防控期间，政府采取的有效措施提振了游客的信心，医疗旅游成为率先复苏的产业之一。迪拜伦敦国王学院医院首席执行官克里斯蒂安·舒马赫表示，该医院的医疗旅游咨询量已逐渐回升至疫情前的水平。

　　国际医疗研究中心近日发布“2020年至2021年全球医疗旅游指数”，迪拜和阿布扎比在阿拉伯地区居前两位，在全球46个医疗旅游目的地中的排名分别上升10位和16位，位列第六和第九。阿拉伯媒体指出，与其他很多医疗旅游目的地相比，相对较高的性价比、便利的交通和便捷的签证程序是阿联酋吸引医疗游客的重要因素。

　　高力国际中东地区医疗、教育和公私伙伴关系负责人曼苏尔·艾哈迈德表示，在疫情防控期间，咨询和计划参加医疗旅游项目的人数并没有减少；随着旅游限制的放开，预计在未来几个月入境该地区的医疗旅客人数将很快反弹。这表明，政府近年来大力发展医疗旅游产业取得了良好效果。迪拜卫生局官员马尔万·穆拉预计，当地医疗旅游未来将迎来新的增长。

　　（本报开罗10月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月13日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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