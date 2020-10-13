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中乌经贸保持强劲发展势头

本报驻乌克兰记者  谭武军

2020年10月13日05:46  来源：人民网－人民日报
 

　　乌克兰国家统计局日前公布的数据显示，中国继续保持乌克兰第一大贸易伙伴国地位。受疫情影响，今年前7个月乌克兰外贸总额较上年同期下降12.8%，乌中经贸合作却逆势上扬。前7个月乌中贸易额达80.05亿美元，同比增长19.75%，其中乌对华出口36.7亿美元，同比增长96.5%。

　　乌克兰总统泽连斯基近日表示，乌中合作潜力巨大，双边贸易总额有望进一步提升。双方应利用两国政府间合作委员会会议机制，为进一步扩大双边经贸合作寻找新契机，提升贸易多样性。

　　作为乌克兰最大农产品出口目的地，中国今年继续扩大从乌克兰进口农产品，乌克兰肉类首次实现对华出口。据统计，今年前8个月乌克兰对华大豆出口增长迅猛。此外，乌克兰对华铁矿石出口同比增长107.8%，首次成为欧亚地区对华出口铁矿石最多的国家。

　　“在做好疫情防控的前提下，中乌两国着力加强经济合作，共克时艰。”中国驻乌克兰大使范先荣表示，中方及时向乌方提供多批紧急人道主义援助，开放冻牛肉和蓝莓等浆果产品市场准入，加大乌克兰优势产品进口，助力乌克兰经济克服疫情影响。

　　疫情防控期间，中欧班列常态化运营为中乌经贸合作提供新动力。今年，两国间开行多趟直达班列，南昌—基辅中欧班列进入常态化运行，每月不少于两班；烟台、武汉、西安等地直达基辅的班列也顺利实现试运行。在乌中资企业保持稳步有序经营。今年上半年，中国电力建设集团在乌承建的两座光伏电站交付使用，又有两座风电站开工建设；中国中车集团中标哈尔科夫地铁车厢项目；中国西电集团中标两座变电站改造项目。

　　乌克兰中国商会总经理奥西边科表示，乌中经济互补性强，两国贸易便利化水平不断提高，贸易额不断攀升，贸易种类更加丰富，双方在扩大投资、加强经济和技术合作等方面有望迎来更大发展。

　　乌克兰经济发展、贸易和农业部副部长兼贸易代表卡奇卡表示，乌方愿与中方加强合作，推动乌更多农产品对华出口，促进双边贸易持续稳定增长。“在基础设施、水资源利用、新能源开发等领域，乌克兰也希望与中方开展合作，推进双边经贸合作健康稳定发展。”

　　（本报基辅10月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月13日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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