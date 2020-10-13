10月12日，由中共中央对外联络部和中共福建省委联合举办的“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会在福建省福州市开幕。中共中央总书记、国家主席习近平向会议致贺信。习近平总书记的贺信引发与会人士热烈反响。与会人士表示，中国脱贫攻坚成就世界瞩目，为全球减贫事业提供了中国智慧，各国需要加强政党交流、加强国际合作，共同推动实现全球减贫目标。

习近平总书记在贺信中指出：“我们有信心、有能力坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标，完成这项对中华民族、对人类社会都具有重大意义的伟业。”与会人士高度肯定中国共产党带领中国人民全面打响脱贫攻坚战，表示减贫是《联合国2030年可持续发展议程》的重要内容，中国的减贫努力为全球减贫事业作出了巨大贡献，在世界发挥着示范性作用，为广大发展中国家摆脱贫困提供了有益借鉴。

老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬曾赴湖南省湘西十八洞村和福建省宁德下岐村考察中国的扶贫工作。他表示：“亲眼看到中国人民在中国共产党的坚强领导下推进脱贫攻坚事业取得的巨大成就，深入了解中国共产党团结带领人民群众开展扶贫减贫工作积累的宝贵经验，更加坚定了老挝深入推进扶贫事业，早日摆脱欠发达状态的信心和决心。”

“中国实践向世界表明，减贫是可以实现的。”纳米比亚人组党主席、总统根哥布说，“中国是真正的、全天候的朋友。中国向我们提供了物资和人道主义援助，很多企业在纳米比亚开展投资合作，切切实实帮助我们减少贫困。”

肯尼亚朱比利党总书记图朱表示：“中国共产党带领中国人民脱贫致富的实践和成就，在人类历史上前所未有，让人深受鼓舞。中国减贫成就具有重大的世界意义。”

加蓬民主党总书记本根扎说，习近平总书记在贺信中指出，消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是中国特色社会主义的本质要求，是中国共产党的重要使命。他听了深受感动。“保持党和人民群众的血肉联系、加强党风廉政建设和农村基层党建、加强文化建设和农民教育、推进治理体系改革……中国的成功实践和经验值得我们学习借鉴。”

习近平总书记在贺信中指出：“当前，在各方共同努力下，全球减贫事业取得长足进展，但面临的困难和挑战仍然很严峻，迫切需要包括各国政党在内的国际社会凝聚共识、携手合作，坚持多边主义，维护和平稳定，加快推动全球减贫进程。”

与会人士表示，带领人民脱贫致富，过上美好幸福生活，既是时代赋予各国政党的历史使命，也是各国政党应尽的责任义务。各国政党应当承担起责任，加强相互合作，共同为减贫贡献力量。

中非共和国团结一心运动创始人、总统图瓦德拉回忆起两国开展菌草合作项目的故事，指出菌草合作项目为中非共和国农业发展开辟了一条新道路，有力促进减贫就业，增强食品安全，提高人民收入。图瓦德拉说，习近平总书记高度重视中国以及全球减贫事业。“人民一直是各领域务实合作的受益者，实践证明了国际合作的重要意义。”

阿塞拜疆驻华大使阿克拉姆·杰纳利在接受本报记者采访时表示，他认真阅读了《摆脱贫困》等著作，加深了对精准扶贫理念的认识。中国共产党始终坚持贯彻以人民为中心的发展思想，带领中国人民取得了举世瞩目的成就。阿方希望同中国在减贫等各个领域加强交流合作，实现共同发展。

肯尼亚公共政策分析师史蒂芬·姆万吉说，非洲大多数贫困人口居住在农村。中国通过发展现代农业和旅游业扶贫减贫的思路值得借鉴。

与会嘉宾表示，中国提出共建“一带一路”倡议，倡导构建人类命运共同体，中国智慧和中国方案为推动世界减贫事业作出重要贡献。

柬埔寨人民党中央常委、副首相尹财利认为，共建“一带一路”倡议为地区国家和世界提升互联互通水平，深化包括基础设施建设、经济、投资和金融等各领域务实合作，以及增进民心相通等提供了新思路新实践。共建“一带一路”必将成为拉动全球经济增长、促进各国全方位合作的新平台，并为各国加快推进脱贫减贫事业发挥积极作用。

“中国有效控制住疫情，经济社会生活迅速恢复，同时积极推动国际合作，为各国民众共同抗击疫情提供帮助。这是构建人类命运共同体的生动体现。”南非非国大总书记马加舒尔表示。

“面对深刻复杂演变的国际形势和全人类共同面对的全球性挑战，世界各国和各国政党更应该密切配合，加强合作。我完全赞同并高度评价习近平总书记提出的人类命运共同体理念，这一理念顺应时代发展趋势。世界各国政党应加强协作，带领本国人民摆脱贫困，创造更加幸福美好生活。”本扬说。

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 03 版）

(责编：杨光宇)