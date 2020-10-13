王毅同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆举行会谈

新华社金边10月12日电 当地时间10月12日，国务委员兼外长王毅在金边同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆举行会谈。

王毅表示，这次中国外长出访东南亚把柬埔寨作为首站，体现了中柬命运共同体的应有之义和两国全面战略合作伙伴关系的高水平。中柬在疫情形势下相互支持帮助，两国关系通过合作抗疫得到新的升华。中方将继续坚定支持柬方捍卫国家主权和民族尊严，坚定支持柬方走符合自身国情的发展道路，坚定支持柬方维护稳定、发展经济、改善民生，坚定支持柬方在国际和地区舞台上发挥更重要的作用。

王毅说，中方愿同柬方进一步深化战略沟通，推动两国合作全方位发展。双方要继续保持高层交往，为两国关系发展提供战略指引，注入合作动力。中方将继续根据柬方需要助柬抗击疫情，愿在疫苗研发成功并投入使用后优先向柬方提供。中方愿继续加大对柬投资，助柬发展工业体系，提升自主发展能力。中柬签署自贸协定将提振各国对柬发展的信心，也有助于早日实现两国年贸易额达到100亿美元的目标。

王毅指出，中方赞赏柬方与中方携手维护两国和发展中国家共同利益、维护国际公平正义、维护国际关系基本准则。愿同柬方加强协调，确保年内签署区域全面经济伙伴关系协定，开展蓝色经济、数据安全等领域合作，筹备好明年中国－东盟建立对话关系30周年纪念活动，推动中国－东盟关系再上台阶。双方要抓紧落实澜湄合作第三次领导人会议成果，深化水资源合作，推动澜湄合作与“陆海新通道”对接，为促进澜湄六国经济复苏注入更多活力。要高举多边主义旗帜，坚定维护联合国权威，反对一切形式的单边主义和霸凌行径。

布拉索昆表示，柬方高度重视柬中关系，愿以庆祝柬中建立全面战略合作伙伴关系10周年为契机，深入推进柬中命运共同体建设。感谢中方为柬防控疫情、恢复经济提供的有力支持，希同中方继续加强抗疫合作，落实好两国政府间协调委员会会议共识，保持两国关系发展的强劲势头。中国不仅取得自身抗疫的重大成就，而且积极帮助其他国家抗击疫情，促进国际社会团结合作，展现了强大的领导力。支持中方就是支持国际公平正义，就是支持多边主义原则，就是支持以联合国为核心的国际体系。柬方赞赏并支持中方提出的《全球数据安全倡议》，将继续在国际事务中同中方携手合作，维护双方共同利益，维护地区和世界的和平与稳定。

两国外长同意全面启动中柬人员往来“快捷通道”和物流“绿色通道”，共同参观了“中柬合作抗疫图片展”，并就共同关心的国际地区问题深入交换了意见。

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