原标题：马来西亚加强吉隆坡等地防疫措施

新华社吉隆坡10月12日电（记者林昊）马来西亚政府12日宣布，对近日新冠病例增加较为迅速的首都吉隆坡等地实施更严格的防疫措施，限制这些地区民众跨区出行，关闭学校等场所，禁止体育、娱乐活动等，以阻止疫情蔓延。

负责协调疫情管制措施的国防部长伊斯梅尔·萨布里·雅各布当天在新闻发布会上表示，考虑到一些地区近日疫情快速蔓延的趋势，在听取卫生部门的意见后，政府决定从10月13日至26日在沙巴州，10月14日至27日在首都吉隆坡、行政首都普特拉贾亚以及周边的雪兰莪州实施“有条件行动管制令”。

据介绍，“有条件行动管制令”期间的防疫措施包括禁止民众除工作需要外跨区出行，限制每户可以外出采购生活必需品的人数，关闭学校等教育机构以及公园、娱乐和宗教场所，禁止体育、娱乐、社会和文化活动等，但部分经济活动可以照常进行。对于沙巴州，还会进一步限制市场、商店、餐馆和部分公共交通等运营时间。

马来西亚卫生部门先前表示，该国自9月下旬开始出现新一波疫情。从本月1日起，马来西亚每日报告新增病例均在200例以上，其中6日报告了疫情以来单日最多的691例。

马来西亚卫生部12日通报的疫情数据显示，截至当天中午，该国过去24小时新增确诊病例563例，累计确诊16220例；累计死亡159例；累计治愈11022例。

马来西亚自3月18日起在全国范围施行“行动管制令”，5月初开始放松部分管制措施，逐步重启经济社会活动。现阶段在全国许多地方实施的是“复苏式行动管制令”，计划持续到12月31日。

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