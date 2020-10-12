原标题：柬埔寨首相洪森会见王毅

新华社金边10月12日电 当地时间10月12日，柬埔寨首相洪森在金边会见对柬进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅向洪森转达中国领导人的亲切问候，表示首相阁下是中国领导人和中国人民的老朋友、真朋友，今年2月在中国抗击新冠肺炎疫情最关键时刻“逆行”访华，表达对中方的坚定支持，在两国友好关系史上写下了重要篇章。此次中国外长将柬埔寨作为东南亚之行的首站，既体现了中柬始终相互支持的优良传统，也展现出两国命运共同体建设向前推进的积极势头。中方将继续坚定支持柬方走符合自身国情的发展道路，坚定支持柬方维护国家主权和民族尊严，坚定支持柬方奉行的内外政策。中方愿与柬方一道，深入探讨如何应对后疫情时期面临的各种挑战，进一步加强两国全方位合作。中方赞赏柬政府有效控制疫情并为全球共同抗疫作出积极贡献，在国际事务中坚定维护发展中国家共同利益和国际关系基本准则，体现了“小国大爱”的人道精神和“小国大外交”的铮铮铁骨。不管国际形势发生什么变化，中方都会坚定同柬方站在一起。

洪森请王毅转达对中国领导人的诚挚问候和良好祝愿。洪森表示，此次中国外长把柬作为东南亚之行首站，显示了柬中之间紧密深入的全面战略合作伙伴关系。柬中一贯相互支持、相互依赖、相互帮助，是真正的好朋友。柬方高度赞赏并感谢中方为柬埔寨应对疫情和推动经济社会发展给予的大力帮助。中国抗击疫情取得巨大成就，为全球抗疫树立了标杆。柬方坚定致力于加强柬中全面战略合作伙伴关系，将在涉及中方核心利益问题上继续坚定支持中方，愿同中方一道深化各领域互利合作。柬在国际事务中将坚持原则，坚定维护地区和国际和平稳定，反对强权政治和霸凌行径。

双方还就共同关心的国际地区问题深入交换了意见，其后，两国有关部门负责人签署了中柬自贸协定等合作文件。

访柬期间，王毅还会见了柬副首相贺南洪并同副首相兼外交大臣布拉索昆举行会谈。

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