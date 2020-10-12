与子同裳，风雨共担——第十届中日韩青少年国际书画交流展 “云”上开展

金秋十月，由中国人民对外友好协会联合日韩相关友好组织、机构共同主办的“第十届中日韩青少年国际书画交流展”如期上线。中国人民对外友好协会会长林松添大使特为此展发来贺词。

林松添表示，中日韩三国互为近邻，地理相近，人文相亲，友好交往源远流长。特别是在抗击新冠肺炎疫情过程中，三国人民同舟共济，守望相助，用实际行动书写了“山川异域，风月同天”、“道不远人，人无异国”的友好佳话，展现了亚洲文化、亚洲文明和亚洲精神。

林松添说，青少年是国家的未来，民族的希望，承载着促进国家间友好关系的责任与使命。面对新冠肺炎疫情，中日韩三国青少年跨越山海，笔墨寄情，共同在云上绘制了一幅爱的暖心画卷，用文化的力量鼓舞人心，振奋精神，传递了共克时艰的力量和勇气。期待中日韩三国青少年加强交流，让友谊在彼此交流中不断升华，汇聚成友好暖流，共同创造亚洲美好的明天。

部分参展作品

中日韩青少年国际书画交流展自2011年以来，每年在中日韩三国轮流举办，是三国青少年展示才艺、交流思想、以画会友的重要平台。

本次展览在“艺维云展数字美术馆”举办，共展出中日韩青少年250余幅具有代表性的佳作。展期：2020年10月至12月。（来源：中国人民对外友好协会）

展览入口

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