人民网>>国际

与子同裳，风雨共担——第十届中日韩青少年国际书画交流展 “云”上开展

2020年10月12日19:21  
 

金秋十月，由中国人民对外友好协会联合日韩相关友好组织、机构共同主办的“第十届中日韩青少年国际书画交流展”如期上线。中国人民对外友好协会会长林松添大使特为此展发来贺词。

林松添表示，中日韩三国互为近邻，地理相近，人文相亲，友好交往源远流长。特别是在抗击新冠肺炎疫情过程中，三国人民同舟共济，守望相助，用实际行动书写了“山川异域，风月同天”、“道不远人，人无异国”的友好佳话，展现了亚洲文化、亚洲文明和亚洲精神。

林松添说，青少年是国家的未来，民族的希望，承载着促进国家间友好关系的责任与使命。面对新冠肺炎疫情，中日韩三国青少年跨越山海，笔墨寄情，共同在云上绘制了一幅爱的暖心画卷，用文化的力量鼓舞人心，振奋精神，传递了共克时艰的力量和勇气。期待中日韩三国青少年加强交流，让友谊在彼此交流中不断升华，汇聚成友好暖流，共同创造亚洲美好的明天。

部分参展作品

中日韩青少年国际书画交流展自2011年以来，每年在中日韩三国轮流举办，是三国青少年展示才艺、交流思想、以画会友的重要平台。

本次展览在“艺维云展数字美术馆”举办，共展出中日韩青少年250余幅具有代表性的佳作。展期：2020年10月至12月。（来源：中国人民对外友好协会）

展览入口

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved