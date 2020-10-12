原标题：澳研究说新冠病毒可在光滑表面上存活达28天

新华社堪培拉10月12日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚联邦科学与工业研究组织12日发布公报说，该机构科研人员发现新冠病毒能在玻璃（如手机屏）、不锈钢等光滑表面上存活长达28天。

公报说，科研人员在不同的常见材质表面上以及不同温度下测试了新冠病毒的存活时间。实验在黑暗中进行，以消除紫外线的影响。

测试结果发现，新冠病毒有三个特点：在较低温度下存活更长时间；与多孔的复杂表面（例如棉质）相比，在无孔或光滑表面（例如玻璃、不锈钢和乙烯基）上存活时间更长；在纸质钞票上存活时间比在塑料钞票上更长。

参与研究的黛比·伊格尔斯说，研究中发现，在室温大约为20摄氏度时，新冠病毒非常“顽固”，在玻璃等光滑表面上存活了28天，而“针对甲型流感病毒的相似实验显示，甲型流感病毒在此类表面上存活了17天，这凸显新冠病毒的顽固性”。

伊格尔斯说，这项研究结果表明，新冠病毒可以在一些表面上长时间存活，因此人们需要有好的卫生习惯，比如勤洗手和经常清洁这些表面。

另一位研究人员特雷弗·德鲁说，这些结果可能有助于解释在低温环境下新冠病毒在一些肉类加工设施中的传播情况，并有助于人们更好地应对这种风险。

不过研究人员也表示，对于新冠病毒可能存在于一些物体表面并导致传染的情况还需要更多研究，比如进一步研究人与相关表面接触程度、导致感染所需病毒数量等因素的影响。

此次研究论文已发表在国际学术期刊《病毒学杂志》上。

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