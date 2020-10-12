原标题：澳科研机构：在研新冠疫苗效果不受D614G突变影响

新华社堪培拉10月12日电（记者白旭 岳东兴）澳大利亚联邦科学与工业研究组织日前发表公报说，该机构主导的一项新研究发现，新冠病毒的D614G突变不会对一些在研新冠疫苗的效果产生负面影响。相关成果日前已发表在英国《自然合作期刊·疫苗》上。

携带D614G突变新冠病毒毒株被称为“G株”，与原始毒株“D株”相比，其刺突蛋白上的第614位氨基酸由天冬氨酸（D）变成了甘氨酸（G）。

公报介绍，目前全球范围内大多数候选新冠疫苗都以新冠病毒的原始毒株D株为模型研发，后者在新冠大流行早期发布的病毒基因组序列中更为常见。然而，从大流行之初就开始的病毒进化使G株逐渐成为全球主要的新冠病毒毒株，目前在所有已发布新冠病毒基因组中约占85%。有观点认为，这种突变可能对在研新冠疫苗效果产生不利影响。

最新研究中，澳联邦科学与工业研究组织等机构研究人员为雪貂接种了美国伊诺维奥制药公司研发的新冠疫苗INO-4800，并接受一定剂量的D株或G株新冠病毒。对这些雪貂的血清分析显示，没有证据表明D614G突变对INO-4800疫苗的效果产生了负面影响。

通过生物分子建模，研究人员进一步模拟了疫苗与病毒之间的相互作用。“通过分子结构的可视化，我们能够支持这项研究的推论，即候选疫苗产生的免疫反应对新冠病毒的D株和G株同样有效。”论文作者之一迈克尔·柯伊伯博士说。

论文高级作者瓦桑博士表示，这对全球正处于研发中的数百种新冠疫苗是个好消息。对季节性流感等病毒来说，目前还需要周期性开发新疫苗来抵御正在传播的病毒株，而新冠病毒发生变异后可能不需要频繁进行“疫苗配对”。

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