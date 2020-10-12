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柏林限制夜生活防控疫情

2020年10月12日08:53  来源：新华网
 

德国首都柏林传统的夜生活10日起提前结束。为防止新冠疫情蔓延，柏林市23时至次日6时部分宵禁，限制夜间社交活动。

柏林市政府规定，酒吧、餐厅23时前打烊，药店、加油站以外的零售商店23时以后不得营业，不得售卖烈酒。23时以后户外聚会人数上限为5人或两个家庭。此外，平时室内场所的私人聚会人数上限从25人减少至10人。

这项新规预期执行至10月31日。

德国近期疫情反弹。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所10日公布的数据显示，德国单日新增确诊病例连续3天突破4000例，迄今累计确诊超过32万例。柏林、科隆等几个大城市被认定为“高风险地区”，一周内每10万人中超过50人感染新冠病毒，其中大部分是年轻人。

柏林市长米夏埃尔·穆勒在面向年轻人的演讲中说：“现在不是聚会的时候……我们希望并且有能力避免采取更严格的防疫限制措施。”

柏林确诊病例激增促使德国15个省限制人员流动。德国12日起迎来为期两周的学校假期，上述省份将限制来自首都的人员进入。

科隆、法兰克福同样实施部分宵禁。

德国总理安格拉·默克尔9日认同部分城市出台的宵禁和禁酒令政策，强调要避免施行今年年初时的“封城”措施。（包雪琳）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘洁妍)
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