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坚定发展对华合作（大使说）

玛丽亚·古斯塔瓦

2020年10月12日05:57  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　莫桑比克与中国友好交往源远流长。在莫桑比克独立之年，两国即正式建交。今年是莫中建交45周年，也是莫桑比克独立45周年。

　　莫中两国在政府、企业和民间多个领域，稳步推动广泛多样的合作。双方政治上高度互信、经济上高度互补，两国在相互尊重、平等互利的基础上，共同致力于巩固2016年两国领导人宣布建立的全面战略合作伙伴关系。

　　中国是莫桑比克实现经济发展、社会进步的关键伙伴。对华合作是莫桑比克融入经济全球化的机遇，有利于促进莫桑比克经济转型升级，发展具有竞争力的多元化经济。

　　莫桑比克发展拥有诸多具有竞争力的优势。例如，过去10余年，莫桑比克是撒哈拉以南非洲经济增速最快的国家之一；莫桑比克是通往南部非洲发展共同体的门户，莫桑比克港口、铁路、管道与公路等基础设施联通南部非洲发展共同体的内陆成员国；莫桑比克土地、矿产资源丰富，拥有重要国际水路和多元历史文化遗产；莫桑比克有受过良好教育的充足劳动力资源；基础设施建设处于莫桑比克发展议程优先位置，公私合营方式受到鼓励；莫桑比克有真诚、好客、友善的人民，还有可口美食、宜居环境及沙滩美景。

　　莫桑比克政府致力于创造良好营商环境，政府不断加强与私营企业对话，并制定政策吸引更多外商直接投资。我在此诚邀所有中国企业赴莫投资，在农业、基建、能源、旅游、制造业等广泛领域挖掘商机。

　　莫中关系发展拥有广阔前景，双方应继续拓展合作广度和深度。

　　第一，在两国公司、组织及其他机构之间建立互利伙伴关系，重视彼此提供的机遇。这对于中小企业的发展至关重要，尤其是对莫桑比克中小企业来说更是如此。第二，加强人文交流，增进相互了解，深化两国友谊。在这方面，年轻人发挥着关键作用。第三，拓展莫桑比克人力资源能力建设与培训合作。这是实现莫桑比克可持续发展必不可少的先决条件，期待两国能够开拓更多合作新项目。

　　莫桑比克坚定不移发展对华合作，继续推进惠及两国人民福祉的务实合作项目。尤其在工业化、基础设施、农业加工、能源、旅游、贸易、金融等领域，两国合作大有可为。例如，我们期待中资银行能够落户莫桑比克。

　　（作者为莫桑比克驻华大使）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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