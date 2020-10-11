中国民间代表出席2020年二十国集团民间社会会议

人民网讯 10月6至10日，中国社会组织代表参加2020年二十国集团民间社会（简称“C20”）会议。受新冠肺炎疫情影响，本次会议在线上举行，主办方为沙特哈立德国王基金会，主题为“不遗漏任何一个声音”，主要讨论新冠肺炎疫情应对、经济与社会公平、可持续发展、公民权利、反腐败五大议题，共包括5场全体会议及62场平行边会。据主办方统计，共有4000多名来自二十国集团的政府、社会组织和国际机构代表以及专家学者参会。与会各方围绕上述议题积极分享经验、主动建言献策、深入坦诚磋商，讨论通过了《2020年二十国集团民间社会会议公报》，并提交给二十国集团轮值主席国领导人。2020年二十国集团领导人峰会将于11月21至22日举行。

中国民间组织国际交流促进会、中国国际交流协会、中国人民争取和平与裁军协会、中国和平发展基金会、中国扶贫基金会、中国计划生育协会、中国职工对外交流中心、中国国际民间组织合作促进会、中国慈善联合会、世界针灸学会联合会等全国性社会组织和北京新阳光慈善基金会、上海市慈善基金会、重庆市可再生能源学会、爱德基金会等来自北京、天津、上海、江苏、安徽、山东、河南、湖北、重庆、四川、云南、西藏、甘肃等省（区、市）的地方性组织共60余家近百位代表通过线上报名参加会议并开展交流互动，积极宣介习近平新时代中国特色社会主义思想，结合自身工作向国际民间社会传递出关于全球治理、新冠肺炎疫情防控、精准扶贫、可持续发展、反腐倡廉等方面的中国方案、中国声音。此次会议是近年来中国参加C20会议社会组织数量最多的一次，也是近年来中国社会组织出席国际线上会议规模较大的一次。

C20会议是二十国集团领导人峰会的重要配套活动，是民间社会围绕二十国集团峰会主题向各国政府及社会各界提出建议的平台。二十国集团民间社会会议机制创始于2013年。分别于2013年在莫斯科、2014年在墨尔本、2015年在伊斯坦布尔、2016年在青岛、2017年在汉堡、2018年在布宜诺斯艾利斯、2019年在东京召开。

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