中国驻宋卡总领馆举办“中泰一家亲”杯网球友谊赛

人民网曼谷10月10日电（记者 孙广勇）10月7日，为庆祝中泰建交45周年，中国驻宋卡总领馆与宋卡市政府联合举办“中泰一家亲”杯暨强身健体、携手抗疫网球友谊赛。驻宋卡总领事马凤春、宋卡府府尹扎禄瓦、宋卡市市长颂萨、宋卡网球俱乐部主席尼蓬等各界人士约五十余人参加。

开幕式现场，中泰两国国旗高高飘扬，场地四周悬挂着“强身健体，携手抗疫”和“中泰一家亲，患难见真情”的醒目标语。马凤春总领事和宋卡府府尹扎禄瓦分别致辞。马表示，今年是中泰建交45周年，双方友谊源远流长、历久弥坚。我们欣喜地看到在泰国政府领导下，宋卡府精心治理，疫情防控成效显著。令我印象深刻的是，当地无论男女老幼都十分热爱体育运动。疫情发生后，网球爱好者越来越多，他们的飒爽英姿成为了这座城市一道亮丽的名片，这得益于户外网球场空气流通，阳光充足，是一项适合疫情防控的运动项目。希望此次网球友谊赛能弘扬全民健身之风，在团队合作中增进中泰友谊，为抗击疫情做出新的贡献。

扎禄瓦表示，泰中建交45年来，两国关系不断向前推进，在新冠疫情期间双方守望相助，共克时艰，如今宋卡疫情防控取得重大成果，离不开中国政府和总领馆的支持和帮助。此次网球友谊赛是扩大宋卡与中国民间外交体育文化交流的良好契机，未来宋卡将努力引进更多更高规格的泰中体育赛事，为泰中合作注入新的活力。随后，马凤春总领事与颂萨市长互换囯旗，当颂萨宣布比赛正式开始时，礼花齐放，全场报以热烈掌声。由总领馆、中资企业代表及宋卡各界网球爱好者组成的A、B两组共计22支双打队伍激情投入比赛。经过7个多小时的精彩对决，最终由总领馆和泰方的混合组赢得A组冠军，B组冠军由泰方一对巾帼英雄夺得。

赛后，马凤春总领事就促进中泰文化体育合作交流等问题接受了泰国NBT电视台的采访。

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