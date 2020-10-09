新华社北京10月9日电 题：为推动实现疫苗全球公平可及作出中国贡献——专家解读中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”

新华社记者王宾

外交部发言人华春莹9日表示，中国同全球疫苗免疫联盟于8日签署协议，正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。这是中国秉持人类卫生健康共同体理念、履行自身承诺推动疫苗成为全球公共产品的一个重要举措。

“新冠肺炎疫苗实施计划”由世界卫生组织和全球疫苗免疫联盟、流行病防范创新联盟共同牵头成立，拟于2021年底前向全球提供20亿剂新冠肺炎疫苗，供应给“自费经济体”和“受资助经济体”。包括我国在内的“自费经济体”需向该计划承诺为本经济体一定比例人口购买疫苗并缴纳预付款，而“受资助经济体”无须缴纳预付款，同时享受该计划补贴。

“中国多支疫苗研发处于国际领先水平并具备充足的生产能力，中方加入该计划的一个重要目的是为实现全球疫苗公平分配、确保疫苗在发展中国家公平可及作出中国贡献。”北京大学国际关系学院教授查道炯说，中方加入该计划将为世界抗疫提供更多工具选择，也将为我国在后疫情时代参与国际公共卫生全链条服务带来广阔机遇。

中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖认为，中方提出将新冠肺炎疫苗作为全球公共产品，而“新冠肺炎疫苗实施计划”致力于统筹全球资源，加速疫苗研发、生产和公平分配，二者的努力方向高度契合。

“中国加入该计划体现出言必信、行必果的大国担当。”苏晓晖说，该计划凭借庞大的采购体量与疫苗生产商沟通，力争把疫苗价格控制在较为优惠的合理水平，这符合中方提出的疫苗可及性和可担负性目标。

作为抵御新冠病毒侵袭的有力盾牌，新冠肺炎疫苗研发难度大、风险高、资金投入多。全球各国尤其是发展中国家能否有平等机会获取适合、安全和有效的疫苗，是决定抗疫成败的关键一环。

目前，中国新冠肺炎疫苗研发呈现“加速跑”态势——截至9月底，中国已有11个新冠肺炎疫苗开展临床试验，其中4个疫苗已进入Ⅲ期临床试验。

苏晓晖表示，鉴于疫苗研发本身的不确定性，加入该计划也有利于进一步保证中国百姓能够用得上、用得起安全有效的疫苗。

最新数据显示，全球累计新冠肺炎确诊病例已超3600万例，死亡病例已达100余万例，人类尚未走出新冠肺炎疫情的阴霾。个别国家“毁约”“退群”的单边主义行径不时抬头，对国际抗疫合作构成严重威胁。

“疫情当前，人类命运与共，各国疫情早日得到控制符合全世界的共同利益。与‘疫苗民族主义’相比，该计划体现出的多边主义理念难能可贵。”查道炯说，中方加入该计划将激励更多国家尤其是有能力的国家加入进来，一起促使计划成为现实，也有助于进一步凝聚全球抗疫合力。

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