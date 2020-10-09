外交部：21万鲜活生命的失去还不足以唤醒美方政客的良知吗？ 

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在10月9日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，美日印澳四边机制外长会6日在日本举行。美国国务卿蓬佩奥再次指责中国共产党隐瞒来自武汉的疫情，关押并噤声那些发出警告的中国公民。美国常驻联合国代表克拉夫特近日称，中国共产党使一场地方性流行病变成全球流行病。中方对此有何评论？

华春莹：首先，关于美日印澳四边机制，我想指出，现在是21世纪，是全球化时代，各国利益深度交融。搞封闭、排他的“小圈子”无益于增进各国互信与合作，特别是当前国际社会共同面临应对新冠肺炎疫情全球大流行和推动世界经济复苏的重大紧迫任务，我们希望有关国家能从世界各国和全人类共同利益出发，集中精力加强合作，共同尽快战胜疫情，同时为地区乃至世界经济复苏营造和平环境、提供合作机遇。这符合各国共同利益。

关于新冠肺炎疫情，中国抗疫时间线是清清楚楚的，中国抗疫努力和成效是有目共睹的，何来隐瞒一说？新冠病毒是人类前所未知的病毒。越来越多线索和报道显示，去年底疫情在世界多地多点暴发，但中国第一时间报告了疫情，第一时间确定了病原体，第一时间向世界分享了基因序列。1月19日晚高级别专家组经认真研判明确新冠病毒出现人传人现象后，中国第一时间果断作出关闭离开武汉通道的决定，对湖北省和武汉市对外通道实施最严格的封闭和交通管控。中国大年初一专门召开中央政治局常委会会议，31个省区市全部启动一级响应机制，全面进行严格管控。1月23日，中方关闭离汉通道时，中国以外的国家和地区一共只有9例确诊病例，其中美国只有1例。2月2日，美国对所有中国公民关闭边境时，美方公布的确诊病例只有十余例。

当前美国新冠肺炎确诊病例超过760万例，累计死亡人数超过21万。美国作为世界上最强大和拥有全世界最优质医疗资源的国家，为何交出如此触目惊心的抗疫答卷？此前，也有美国媒体报道称，美国最早感染病例可能出现在去年10月。美国又做了什么呢？为何没有及时发现并报告疫情？为何没有及时采取全面检测和疫情应对措施？

正是因为中方尊重科学、尊重事实，坚持生命至上、人民至上，才夺取了抗击疫情的重大战略成果。钟南山院士等为抗击疫情付出巨大努力和作出重大贡献的医控专家和科学家，都受到了国家级隆重表彰和嘉奖。美方一些高官动辄将“吹哨人”挂在嘴边，但是美方又是如何对待像安东尼·福奇这样的顶级医学专家，以及朱海伦医生、克罗泽尔舰长这样的“吹哨人”呢？我刚刚看到报道，今年4月因投诉美国政府在科学领域搞政治化而被解职的前美国生物医学高级研究和发展局局长布莱特博士，在《华盛顿邮报》发表了一篇署名文章。文中提到，在美国有效应对新冠病毒大流行所需工具中，最缺乏的就是真相。政府对真相的敌对态度以及将应对疫情工作政治化，无疑导致了成千上万人本可避免的死亡，这些都危及着公共健康和安全。布莱特博士的律师也表示，美国政府忽视科学专业知识，不尊重科学家，导致大量美国人感染和死亡。

今天上午我还看到了最新一期《时代》周刊，比起之前20万死亡数据封面的压抑绝望，这期封面的画面更显恐怖残酷，触目惊心。难道21万鲜活生命的失去还不足以唤醒美方那些政客的良知吗？我们希望美方那些政客停止就疫情应对问题向其他国家甩锅推责，因为甩锅推责赶不走病毒，救不了病人。他们应停止喋喋不休地重复谎言，恢复理性，集中精力应对疫情，尽最大努力去挽救美国人民的生命。

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