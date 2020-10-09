中国常驻联合国代表呼吁推进马里过渡进程

新华社联合国10月8日电 中国常驻联合国代表张军8日在安理会马里问题公开会上发言，呼吁推进马里过渡进程。

张军说，马里近期局势引起国际社会广泛关注。中方高兴地注意到，马里过渡总统、副总统已宣誓就职，过渡总理也已任命。西非国家经济共同体（西共体）决定解除对马里制裁。中方对这些积极进展表示欢迎，对马里各方和西共体致力于和平解决危机的努力表示赞赏。与此同时，马里恢复和平稳定还面临诸多挑战。中方真诚希望马里各方以国家和人民利益为重，坚持对话合作，巩固积极势头，稳步推进过渡进程。

张军表示，下一步要继续推进落实马里《和平与和解协议》；继续推进打击恐怖主义；继续推进可持续发展，消除不稳定根源。国际社会应积极支持马里恢复经济社会发展，早日实现自主和可持续发展。

张军说，国际和地区各方应加大支持，形成合力。应继续支持非洲国家以非洲方式解决非洲问题，支持西共体、非洲联盟继续为推进马里过渡进程发挥重要作用。中方支持联合国秘书长特别代表和联合国马里多层面综合稳定特派团（联马团）继续发挥重要作用，维护马里和平稳定。希望马里各方同联马团加强协作，保障维和人员安全。

张军表示，马里当前正处在一个关键节点上。马里各方要以过渡进程为机遇，掀开国家和平稳定和繁荣发展的新篇章。中方愿同国际社会一道努力，继续为马里和平发展作出贡献。

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