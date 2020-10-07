张军向中外媒体介绍习近平主席出席联合国成立75周年系列高级别会议情况

人民网联合国10月5日电（记者李晓宏）常驻联合国代表张军5日为驻联合国中外主流媒体举行视频吹风，介绍习近平出席联合国成立75周年系列高级别会议情况，并就人权、单边强制措施等问题回答记者提问。

张军说，联合国成立75周年系列高级别会议上周圆满落下帷幕。173位国家元首和政府首脑通过视频方式参与，会议模式和与会领导人之多都前所未有。当今世界充满风险和不确定性，正处于何去何从的十字路口。我们高兴地看到，绝大多数领导人都主张，应坚持多边主义，维护联合国权威。应加强团结合作，携手应对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战。这次系列高级别会议达成了维护多边主义的重要共识，取得了对国际合作有利的积极成果。这再次说明，多边主义是时代潮流，是人心所向，是联合国会员国的最大公约数。

张军介绍说，中国高度重视联合国成立75周年系列高级别会议。习近平主席出席成立75周年纪念峰会、第75届联大一般性辦论、生物多样性峰会、纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议，并发表一系列重要讲话，为联合国的未来指明了方向，增添了信心，注入了力量。

习主席阐述了对人类前途命运的战略思考。习主席紧扣高级别会议主题“我们想要的未来，我们需要的联合国”，从维护人类共同和长远利益的高度，强调各国要树立命运共同体意识，树立大家庭和合作共赢理念，把本国利益同各国共同利益结合起来。要坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系。联合国要主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动。这些重要论述契合了求和平、谋发展、促合作的时代潮流，讲出了绝大多数国家的共同心声。

习主席分享了抗击疫情、实现复苏的中国经验。团结抗疫是国际社会当务之急。习主席就全球抗疫提出四项主张：一要践行人民至上、生命至上理念；二要加强团结、同舟共济；三要制定全面和常态化防控措施；四要关心和照顾发展中国家特别是非洲国家。这些抗疫经验是中国通过巨大努力得来的，具有重要的现实指导意义。习主席还承诺，中国疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供，受到联合国和国际社会普遍欢迎。

习主席提出了应对全球性挑战的中国方案。习主席指出，人类社会发展史是一部不断战胜各种挑战和困难的历史，全球性威胁和挑战需要强有力的全球性应对。这场疫情启示我们，人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展和生活方式。习主席宣布，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这一富有雄心的重大宣示，展示了中国应对全球挑战的负责任、建设性态度，是本届联大的最大亮点之一，受到广泛欢迎。

习主席宣布了支持联合国的一系列重大举措。中国是联合国的坚定支持者。习主席在联大会议上宣布，中国将向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划提供5000万美元、设立规模5000万美元的第三期中国-联合国粮农组织南南合作信托基金、中国-联合国和平与发展基金将在2025年到期后延期5年、未来5年内再向联合国妇女署捐款1000万美元、设立联合国全球地理信息知识与创新中心和可持续发展大数据国际研究中心等。这些措施是中国促进国际和平与发展事业的主动作为，更是中国支持多边主义的扎实行动。

张军指出，联合国成立75周年标志着一个新的起点，开启了一个新的篇章。正如习主席所说，联合国仍然充满生机，寄托着70多亿人民对美好生活的向往。我们对联合国的未来充满信心。与此同时，面对日益增多的全球性挑战和威胁，我们还有很长的路要走。中方愿同各国一道，积极参与联合国各领域工作，切实履行领导人在高级别会议上的共识和承诺，团结一致抗击疫情，实现更好、更绿色复苏，有效应对各类全球挑战。我们也要共同反对单边主义、保护主义和霸凌行径，为世界和平、稳定与发展提供坚实保障。我们决不允许单边主义大行其道，对国际秩序、多边合作和联合国作用造成严重破坏。中国始终是多边主义的捍卫者和践行者。我们将继续与各国共同努力，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。

关于人权问题，张军强调，中国高度重视促进和保护人权，取得了举世瞩目的人权发展成就，8亿多人摆脱绝对贫困，人民享受人权的水平得到全面提高。我们愿与各方一道，本着平等尊重、开放包容的原则，继续加强人权领域合作。同时必须指出，中方坚决反对借人权问题干涉别国内政，反对把联合国变成推进国内政治议程、捞取政治私利的工具。有关国家以人权为借口对中国进行无端指责，其实质是把人权问题政治化，蓄意制造对抗，阻挠中国发展。这些国家的做法既不符合事实，也违背联合国宪章精神，更不得人心，不会有任何结果。我们敦促有关国家摒弃冷战思维和强权政治，摒弃政治对抗和双重标准，不要在错误的道路上越走越远。

关于单边强制措施，张军表示，今天中方在联大三委一般性辩论中代表26个国家作了共同发言，要求有关国家立即彻底取消单边强制措施。单边强制措施违反《联合国宪章》宗旨和原则，违反国际法，严重阻碍受制裁国家的经济发展和卫生能力，对许多无辜民众，包括儿童、妇女、老年人和残疾人的基本人权造成不容忽视的影响。在新冠肺炎疫情全球大流行背景下，单边强制措施的消极后果更加突出，但个别国家反而变本加厉地出台单边强制措施，引起国际社会的广泛关切。联合国秘书长和人权高专都呼吁缓解和取消单边强制措施。在刚刚举行的第75届联大一般性辩论中，许多国家的领导人都呼吁解除单边强制措施。在26个国家的共同发言中，我们再次呼吁立即彻底取消单边强制措施，以确保国际社会全面、有效和高效地应对新冠肺炎疫情。中方敦促有关国家正视国际社会正义呼声，立即停止错误行动，尽快回到全球团结和国际合作的轨道上来。

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