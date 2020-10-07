欧盟委员会主席和马来西亚总理自我隔离

欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩、马来西亚总理穆希丁·亚辛和立陶宛外交部长利纳斯·安塔纳斯·林克维丘斯5日分别宣布自我隔离，原因是他们都与新冠病例有近距离接触。

冯德莱恩在推特上写道，她9月29日参加一次会议，一名与会者10月4日确诊感染，因而按照规定，她开始自我隔离直到6日。

冯德莱恩说，她本月1日接受新冠病毒检测，结果呈阴性，5日晚些时候将再做一次检测。

冯德莱恩上月29日在葡萄牙参加会议，一名与会的葡方人员本月4日确诊。除冯德莱恩外，她19人顾问班子中的15人同样参会。媒体报道，葡萄牙总统、总理和议会议长4日接受检测，结果都呈阴性。

欧盟10月1日至2日举行峰会，冯德莱恩参加。这次峰会原定9月24日至25日举行，但因欧洲理事会主席夏尔·米歇尔自我隔离，峰会推迟一周。米歇尔自我隔离是由于他的一名安保人员感染新冠病毒。米歇尔的检测结果呈阴性。

除冯德莱恩，欧盟委员玛丽亚·加布里埃尔5日同样宣布自我隔离，原因是她团队中一名成员确诊感染。加布里埃尔在推特上说，她没有症状，感觉良好。

5日宣布自我隔离的还有马来西亚总理穆希丁。穆希丁在声明中说，由于与他参加同一场会议的总理府部长（宗教事务）祖尔基夫利·穆罕默德·巴克里感染新冠病毒，他将按照规定自我隔离14天并在家办公。

穆希丁3日主持召开国家安全委员会会议，讨论新冠疫情，祖尔基夫利参加会议。穆希丁说，与祖尔基夫利有密切接触的与会者都被要求自我隔离14天。

马来西亚卫生部5日发布的新冠疫情数据显示，全国24小时内新增确诊病例432例，刷新3日新增317例的纪录；累计确诊12813例，累计死亡137例。

另外，立陶宛外交部长林克维丘斯的发言人5日说，林克维丘斯将自我隔离一周，因为他曾与法国驻立陶宛使馆两名确诊人员密切接触。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙9月28日至29日访问立陶宛，这两名感染者参与访问活动。

林克维丘斯的发言人告诉美联社记者，林克维丘斯自我感觉良好，外交部大楼已进行消杀作业。5日晚些时候，林克维丘斯的新冠检测结果发布，呈阴性。

法国驻立陶宛使馆发言人证实两名使馆人员感染且使馆暂时关闭。这名发言人同时说，来自法国的代表团成员抵达立陶宛前全部接受检测且结果呈阴性；代表团在立陶宛期间采取必要预防措施，保持安全距离和戴口罩。

马克龙办公室一名官员告诉路透社记者，马克龙与两名感染者没有密切接触。

立陶宛国家公共健康中心一名官员告诉媒体记者，使馆两名感染者3日上午确诊，已经查到26名密切接触者，不包括马克龙夫妇。这些密切接触者已经被要求隔离一周，其中多数人的检测结果预计5日晚些时候可知晓。

立陶宛总统办公室在声明中说，总统吉塔纳斯·瑙塞达夫妇和一些总统办公室人员4日接受检测，结果都呈阴性。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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