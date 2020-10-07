多数美国人把美国疫情现状归因于美国政府

一份最新民意调查结果显示，多数美国人认为，美国政府应对国内新冠疫情现状承担主要责任。

美联社5日发布与芝加哥大学联合所做民意调查的结果，显示56%的美国受访者把国内疫情现状主要归咎于美国政府。

这次调查做于9月11日至14日，1053名成年人受访。79%的民主党受访者认为政府应该对疫情现状负主要责任；相比之下，持这一观点的共和党受访者仅为38%。

美国累计新冠病例和死亡病例都远超其他国家和地区。美国约翰斯·霍普金斯大学疫情追踪数据显示，全球3500多万例确诊病例中，美国有大约742万例；全球超过100万死亡者中，美国有20多万，占比都大约为五分之一。

芝加哥大学哈里斯公共政策学院副教授奥斯汀·赖特说，这一结果反映了美国民众“对政府应对局势的方式普遍缺乏信心”。

“我认为他们本应该及早严肃对待疫情，应该早点告诉我们这有多么严重，”38岁的弗吉尼亚州居民内森·奥尼尔说，“但他们却说不会有事、不会影响我们。他们的信用度大打折扣。”

世界卫生组织总干事谭德塞5日说，新冠疫情在全球范围内呈现“不均衡”态势，10个国家的合计确诊病例和死亡人数占全球总数70%，其中仅3个国家合计占比就达到50%，“不是所有国家都以同样方式应对，不是所有国家所受影响都相同”。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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