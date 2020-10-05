吉尔吉斯斯坦举行议会选举

新华社比什凯克10月4日电（记者关建武 努尔然）吉尔吉斯斯坦4日举行议会选举。初步计票结果显示，有4个政党在选举中获得至少7%的选票，将获得议席进入议会。

吉尔吉斯斯坦中央选举委员会公布的初步计票结果显示，得票最多的4个政党分别是：团结党（24.54%）、吉尔吉斯斯坦我的祖国党（23.9%）、吉尔吉斯斯坦党（8.74%）和统一吉尔吉斯斯坦党（7.09%）。

据中央选举委员会的数据，共有16个政党参加此次选举，登记选民人数超过350万，选举投票率约为56%。吉全国设有2474个投票站，投票时间为4日8时至20时。海外设有45个投票站。

由于新冠疫情仍在持续，吉卫生部和中央选举委员会对投票方式做了特别规定，包括选民在排队和投票时须戴口罩、保持社交距离等。据报道，来自独联体、集体安全条约组织、欧洲安全与合作组织等国际组织的约250名观察员参与选举监督。

吉尔吉斯斯坦议会由120名议员组成，任期5年。根据有关选举规定，一个政党须在选举中获得至少7%的选票，且在吉7个州中的每个州获得至少0.7%的选票，才能获得议席进入议会。此外，任何一个政党都不能在议会中拥有超过65个议席。

本次选举的官方正式结果将在对所有选票进行人工计票后宣布。

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