外交部驻港公署对美方诬蔑抹黑香港警方执法行动表示强烈不满和坚决反对

新华社香港10月4日电 针对美国国务院发言人颠倒黑白、诬蔑抹黑香港警方执法行动，外交部驻港公署发言人4日晚表示强烈不满和坚决反对，要求美方立即停止打着人权、法治幌子插手干预香港事务。

发言人说，10月1日，香港有人参与未经批准集结、管有攻击性武器等，涉嫌违反特区法律，香港警方依法拘捕，合理、合法、必须。香港基本法等香港法律充分保障香港居民权利与自由，但任何个人权利的行使都不能损害他人权利和公众利益，更不能逾越法律。香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都必须遵守法律，不能凌驾于法律之上。有法必依，违法必究，香港警方依法执法正是维护法治、维持社会秩序和保障香港市民的生命财产。

发言人指出，美方自己经常拘捕非法集会人士。据媒体公开报道，仅今年5月、8月、9月，美加利福尼亚州洛杉矶市、亚利桑那州亚瓦佩县、俄勒冈州波特兰市三地警方就曾拘捕过非法集结人士。美方对此视而不见，却罔顾香港发生的违法事实，打着维护集会和言论自由的幌子诬蔑抹黑香港警方执法行动，对特区政府施压，诋毁中国政府破坏“一国两制”，是赤裸裸的双重标准，是典型的贼喊捉贼。美方的目的是包庇纵容反中乱港分子的违法行动，企图搞乱香港，破坏“一国两制”。

发言人强调，香港是中国的香港，美方阻挠特区政府依法施政、损害中国主权安全和香港繁荣稳定的图谋不可能得逞。中国政府贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对外部势力干预的决心坚定不移，敦促美方立即停止以任何形式干预香港事务，不要在错误的道路上越走越远。

(责编：牛镛)