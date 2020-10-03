印度新冠累计死亡病例超10万

新华社新德里10月3日电（记者赵旭）据印度卫生部3日发布的统计数据，印度新冠累计死亡病例于3日突破10万例，成为仅次于美国和巴西的全球新冠累计死亡病例数第三多的国家。

数据显示，过去24小时印度新增新冠死亡病例1069例，累计死亡100842例；新增确诊79476例，累计确诊6473544例。

据《印度快报》3日报道，印度新冠死亡病例主要集中在几个疫情严重地区。其中，马哈拉施特拉邦的新冠死亡病例占印度新冠累计死亡病例的三分之一以上，迄今该邦已有近37450名新冠患者死亡。其次是泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦，其新冠死亡病例分别为9652例和9124例。

不过据印度媒体3日报道，在截至当天的过去一周内，该国单日新增新冠确诊病例数均低于此前最高值，印度政府正通过持续提升检测能力来评估疫情并为防控提供依据。印度医学研究理事会的新数据显示，截至2日印度已累计完成新冠病毒检测约7790万人次，目前其单日检测能力超过100万人次。

印度正进入解除防疫封禁第五阶段。印度内政部1日声明说，印度国内将从10月15日起允许电影院、剧院以可容纳人员上限50%的规模开放，并且取消对户外聚集的限制，室内聚集的规模允许达到室内可容纳人员上限的50%。印度各邦及地区政府可视当地情况自行决定其辖区学校可否从10月15日起复课。

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